Задержан второй подозреваемый по делу о гибели пассажиров автобуса, упавшего в Мойку

Следственный комитет объявил о задержании второго подозреваемого по уголовному делу о гибели людей в результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Петербурге.

Как рассказали в ведомстве, помимо водителя автобуса, задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. Его имя не называется.

«В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО „Такси“. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха», — говорится в пресс-релизе СК.

Днем 10 мая в Петербурге рейсовый автобус упал с Поцелуевого моста в реку Мойку, в результате чего погибли семь человек. СК возбудил два уголовных дела: по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). В рамках расследования был задержан водитель автобуса — 44-летний уроженец Таджикистана, гражданин России Рахматшох Курбонов.

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