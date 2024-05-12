Водителя автобуса, упавшего в Мойку, обвинили в незаконной легализации мигрантов

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на водителя рейсового автобуса, попавшего в аварию и упавшего с моста в реку Мойку в Петербурге.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, в рамках расследования дела о гибели пассажиров автобуса сотрудники СК изучили «факты возможных нарушений в сфере миграционного законодательства.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», — заявили в СК.

По статье 322.3. УК подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы.

Днем 10 мая в Петербурге рейсовый автобус упал с Поцелуева моста в реку Мойку, в результате чего погибли семь человек. Водителя автобуса — 44-летнего уроженца Таджикистана, гражданина России Рахматшоха Курбонова — задержали. 12 мая Октябрьский суд Петербурга санкционировал его арест сроком на два месяца.

Первоначально Следственный комитет возбудил два уголовных дела: по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

В рамках расследования также задержали начальника автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку пассажиров.

Что известно об аварии

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус с пассажирами упал в Мойку. Погибли семь человек За два года перевозчика 23 раза штрафовали за нарушение условий лицензии

Что известно об аварии

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус с пассажирами упал в Мойку. Погибли семь человек За два года перевозчика 23 раза штрафовали за нарушение условий лицензии