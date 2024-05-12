Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ

Продолжение Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Андрея Белоусова для консультаций на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу.

До момента отставки кабинета министров Андрей Белоусов занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ.

В остальных ведомствах силового блока правительства РФ изменений нет — Путин предложил Совбезу переназначить глав министерств на свои должности.

Таким образом, на должность главы МВД предложен Владимир Колокольцев, главой МЧС выдвинут Александр Куренков, главой МИДа — Сергей Лавров, директором Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин, директором ФСБ — Александр Бортников, главой Росгвардии — Виктор Золотов, директором ФСО — Дмитрий Кочнев.

Сенаторы проведут консультации по кандидатурам, предложенным Путиным, на заседаниях 13-14 мая, сообщается в телеграм-канале Совфеда.

Правительство РФ ушло в отставку после очередных выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в пятый раз одержал победу Владимир Путин. 10 мая Госдума по предложению президента вновь назначила на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Вслед за этим он предложил своих кандидатов на пост вице-премьеров и глав министерств.

«Чиновникам хочется движа» 7 мая — очередная инаугурация Путина, а потом обновление правительства. Вот каких перестановок ждут источники «Медузы», близкие к Кремлю

«Чиновникам хочется движа» 7 мая — очередная инаугурация Путина, а потом обновление правительства. Вот каких перестановок ждут источники «Медузы», близкие к Кремлю