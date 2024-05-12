Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ

Владимир Путин своим указом освободил Николая Патрушева с должности секретаря Совбеза РФ «в связи с переходом на другую работу».

Вместо него на эту должность назначен Сергей Шойгу, который занимал пост министра обороны РФ. Шойгу возглавлял Минобороны с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года.

Новым министром обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова.

Николай Патрушев находился в должности секретаря Совбеза с мая 2008 года. До этого он с 1999 года возглавлял ФСБ.

Какую новую должность займет Патрушев, в Кремле пообещали сказать «в течение нескольких следующих дней».

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