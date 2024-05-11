Мишустин предложил новый состав правительства. В нем нет Белоусова, а на посты министров выдвинуты четыре губернатора, включая Дегтярева и Цивилева

Переназначенный главой нового правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры вице-премьеров и глав министерств.

В новом составе правительства нет Андрея Белоусова и Виктории Абрамченко, занимавших посты первого вице-премьера и вице-премьера соответственно. Оба они переходят на новое место работы.

На должность первого вице-премьера Мишустин предложил Дениса Мантурова, занимавшего должность вице-премьера — министра промышленности и торговли. Курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер), который был в зоне ответственности Белоусова, предложено Александру Новаку — за ним также остается сфера энергетики.

Вместо Виктории Абрамченко Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева — сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, занимавшего должность главы Минсельхоза.

Также Мишустин предложил ввести должность профильного вице-премьера по транспорту. На этот пост предложен Виталий Савельев, возглавлявший Минтранс, а до этого — авиакомпанию «Аэрофлот».

В правительстве остаются Дмитрий Чернышенко, которому предлагается добавить кураторство Минпросвещения и Росмолодежи и Татьяна Голикова — она помимо Минздрава, Минтруда и Минкульта будет курировать Федеральное агентство по делам национальностей. Также должности вице-премьеров сохранят Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

Кроме того, Мишустин предложил назначить на должности министров четырех действующих губернаторов:

Главу Курской области Романа Старовойта — министром транспорта.

Главу Калининградской области Антона Алиханова — министром промышленности и торговли.

Главу Кемеровской области Сергея Цивилева — министром энергетики вместо покидающего правительство Николая Шульгинова.

Главу Хабаровского края Михаила Дегтярева — министром спорта вместо занимавшего этот пост Олега Матыцина.

В числе тех, кто сохранит свои посты, называются главы Минтруда Антон Котяков, Минприроды Александр Козлов, Минпросвещения Сергей Кравцов, Минкульта Ольга Любимова, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов, Минздрава Михаил Мурашко, Минстроя Ирек Файзуллин, Минобрнауки Валерий Фальков, Минвостокразвития Алексей Чекунков и Минцифры Максут Шадаев.

10 мая 2024 года Госдума переназначила премьер-министра России, утвердив на этом посту Михаила Мишустина, который и занимал его в течение последних четырех лет. Теперь он должен представить кандидатуры на посты зампредов правительства и министров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят их соответственно 13 и 14 мая.

В утвержденном 11 мая Путиным структуре правительства должность вице-премьера — министра промышленности и торговли, которую ранее занимал Денис Мантуров, разделена. Источники РБК сообщали, что пост главы Минпромторга вместо Мантурова займет Антон Алиханов.

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