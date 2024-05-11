Владимир Путин подписал указ о структуре правительства. Его текст опубликован на сайте Кремля.

Указ о структуре федеральных органов исполнительной власти устанавливает, что у главы правительства, как и прежде, будет 10 заместителей, включая одного первого. Еще один вице-премьер совмещает должность с постом полномочного представителя президента в Дальневосточном округе, а один — с руководителем аппарата правительства.

Однако в новом указе, в отличие от прошлого, нет совмещенной должности вице-премьера — министра промышленности и торговли, которую в предыдущем правительстве занимал Денис Мантуров.

После инаугурации Путина три источника РБК сообщали, что в новом правительстве Мантуров сохранит пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. Вместо него на пост главы министерства, по словам двух собеседников РБК, рассматривалась кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Сам он еще 2 мая заявил, что у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было».

10 мая 2024 года Госдума переназначила премьер-министра России, утвердив на этом посту Михаила Мишустина, который и занимал его в течение последних четырех лет. Теперь он должен представить кандидатуры на посты зампредов правительства и министров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят их соответственно 13 и 14 мая.

Пост главы Минпромторга Денис Мантуров занимал в течение 12 лет. Утром 11 мая, до публикации указа, Путин встретился с ним и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым в Кремле. Президент заявил, что до формирования нового правительства не должно быть «никаких сбоев» в текущей работе — в частности, в комплексе, которым занимается Мантуров.

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