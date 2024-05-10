Reuters: Украина получит первые истребители F-16 уже в июне-июле

Первые истребители F-16 будут переданы Украине уже в июне или июле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник в Киеве.

Какая именно страна поставит самолеты, источник не уточнил. Ранее отправить F-16 Киеву уже пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Reuters отмечает, что в условиях наступления армии РФ в Харьковской области поставки F-16 могут стать «жизненно важным» обновлением украинских ВВС.

В начале мая спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявлял, что некоторые украинские пилоты уже завершают обучение для управления F-16.

10 мая командующий воздушных сил Украины Николай Олещук рассказал, что Чехия передала Украине первый тренажер для обучения пилотов.

Всего, как ожидается, Украина может получить около 45 самолетов.

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