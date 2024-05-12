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Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ.

Николай Патрушев, занимавший этот пост с мая 2008 года, указом президента РФ освобожден с должности «в связи с переходом на другую работу». В Кремле пообещали «в течение ближайших нескольких дней» назвать новую должность, которую займет Патрушев.

Сергей Шойгу до перехода в Совбез 12 лет возглавлял Минобороны РФ — с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года.

Новым министром обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, который до отставки кабинета министров РФ занимал пост первого вице-премьера. Его кандидатуру рассмотрит Совет Федерации 13-14 мая.

Пресс-секретарь президента РФ, комментируя перестановку в военном ведомстве, заявил журналистам, что назначение Белоусова не изменит «системы координат».

«Что касается военной составляющей, это назначение никоим образом не будет изменять нынешней системы координат, военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока не предусматривается», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Песков также рассказал, что Шойгу в должности секретаря Совета безопасности одновременно будет заместителем президента в Военно-промышленной комиссии, а также возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). «И вы уже знаете — ранее это уже тоже было сообщено, — из министерства обороны под президента выводится ФСВТС. И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, Шойгу продолжит работать «в этой области, которую он хорошо знает, прекрасно знает изнутри вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы». Комментируя назначение Шойгу в Военно-промышленную комиссию, пресс-секретарь Путина отметил, что Шойгу «глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия».

В 2013 году Андрей Белоусов был назначен помощником президента России по экономическим вопросам. Как отмечает The Bell, после этого все бумаги и экономические предложения, поступавшие главе государства, замыкались на нем. Издание называет его «жестким государственником», который верит в «кольцо врагов» вокруг России. Три источника «Медузы», близкие к «российским элитам», незадолго до инаугурации Путина рассказывали, что уход Белоусова с поста вице-премьера по экономике «практически решенное дело». Основным кандидатами на его должность собеседники называли главу ВЭБ Игоря Шувалова и помощника президента, бывшего министра экономического развития Максима Орешкина.

Объясняя решение Путина предложить Белоусова на должность министра обороны, Песков заявил, что «очень важно вписать в экономику силового блока в экономику страны, вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента».

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедрения. Поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек», — заявил представитель Кремля, добавив, что это не просто гражданский человек, а «человек, который возглавлял весьма успешно министерство экономического развития РФ (Белоусов возглавлял Минэкономразвития с мая 2012 по июнь 2013 года — прим. „Медузы“), который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам».

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