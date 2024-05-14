В Волгоградской области из-за «вмешательства посторонних» сошел с рельсов грузовой поезд. По данным Baza, его атаковал беспилотник

В ночь на 14 мая в Волгоградской области на железнодорожной станции Котлубань сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда.

Как заявили в пресс-службе РЖД, инцидент произошел «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

По данным МЧС, после схода состава загорелась одна цистерна с дизельным топливом и один вагон с пиломатериалами. Пожар ликвидировали в течение полутора часов. О пострадавших информации не поступало.

В РЖД сообщали, что из-за инцидента в районе станции приостанавливалось движение поездов. Позже его открыли по одному пути в реверсивном режиме.

Baza утверждает, что причиной схода грузового поезда стала атака беспилотника. В общей сложности, по данным телеграм-канала, с рельсов сошли девять вагнов.