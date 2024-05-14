Российские войска сбросили авиабомбу на Харьков. Под удар попал 12-этажный дом, пострадали 17 человек

Российские войска обстреляли Харьков днем 14 мая, сообщил глава города Игорь Терехов. В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские военные нанесли удар управляемыми авиационными бомбами.

Под российский удар попал 12-этажный жилой дом, заявил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. Зафиксировано попадание в 10-й этаж дома в центре города, рассказал Терехов. По его словам, пожара не произошло. Кроме того, под обстрел попали около десяти гаражей, они загорелись.

По информации Олега Синегубова, в результате российского удара пострадали 17 человек, в том числе 12-летний мальчик и 8-летняя девочка. Шестеро пострадавших госпитализированы.

При обстреле повреждены несколько жилых домов, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Он опубликовал фотографию, на которой показаны последствия удара по дому в Харькове. Глава МВД заявил, что среди пострадавших при ударе трое детей.

УНИАН опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, показаны последствия попадания по многоэтажному дому в Харькове.

Также украинские СМИ публикуют видео с гаражами, которые загорелись после удара.

После первого удара, как заявили представители украинских властей, российские военные еще несколько раз обстреляли Харьков.

Войска РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину наносят удары по украинским городам, в том числе Харькову. С конца апреля российские войска почти каждый день сбрасывают на Харьков управляемые авиабомбы. Мэр города Игорь Терехов говорил в апреле, что в результате обстрелов разрушена «практически вся» энергетическая инфраструктура Харькова.

Западные медиа, в том числе Bloomberg и The Economist, сообщали со ссылкой на источники, что российские войска пытаются сделать Харьков непригодным для проживания мирного населения и готовятся к штурму города.

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