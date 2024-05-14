Война Восемьсот одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»

Bloomberg: Путин отправил Шойгу в отставку, «потеряв терпение». Он не верит, что Минобороны способно вести войну

Владимир Путин перевел Сергея Шойгу с должности министра обороны в Совет безопасности, потому что «окончательно потерял терпение», не веря, что Минобороны «способно вести войну в условиях повальной коррупции», утверждают три источника Bloomberg.

На решение Путина также мог повлиять мятеж основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в 2023 году, обвинявшего Шойгу в неудачах России на поле боя, отмечает Bloomberg.

Назначенный министром обороны вместо Шойгу Андрей Белоусов, по словам двух источников агентства, был «застигнут врасплох», когда Путин предложил ему эту должность. Тем не менее, он согласился без колебаний, поскольку воспринимает Путина «не просто как президента, а как глобальную фигуру, которая меняет ход мировой истории», сказал один из собеседников Bloomberg.