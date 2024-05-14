Война Восемьсот одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Над Белгородом сбили 25 реактивных снарядов, заявили в Минобороны России. Пострадала одна мирная жительница.
- В Харькове четыре человека пострадали при ударе авиабомбами.
- В Волгоградской области из-за «вмешательства посторонних» сошел с рельсов грузовой поезд. По данным Baza, его атаковал беспилотник.
- Начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова задержали по подозрению в уголовном преступлении.
Украинский беспилотник атаковал поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, после сброса взрывного устройства загорелись два легковых автомобиля и гараж на территории частного жилого домовладения. Мирные жители не пострадали.
Минобороны России, в свою очередь, заявило, что около восьми утра над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник.
Bloomberg: Путин отправил Шойгу в отставку, «потеряв терпение». Он не верит, что Минобороны способно вести войну
Владимир Путин перевел Сергея Шойгу с должности министра обороны в Совет безопасности, потому что «окончательно потерял терпение», не веря, что Минобороны «способно вести войну в условиях повальной коррупции», утверждают три источника Bloomberg.
На решение Путина также мог повлиять мятеж основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в 2023 году, обвинявшего Шойгу в неудачах России на поле боя, отмечает Bloomberg.
Назначенный министром обороны вместо Шойгу Андрей Белоусов, по словам двух источников агентства, был «застигнут врасплох», когда Путин предложил ему эту должность. Тем не менее, он согласился без колебаний, поскольку воспринимает Путина «не просто как президента, а как глобальную фигуру, которая меняет ход мировой истории», сказал один из собеседников Bloomberg.
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев
«Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, защищающей свою свободу от российской агрессии», — написал Блинкен.
Как пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, Блинкен надеется своим визитом «послать сигнал уверенности украинцам», которые «переживают очень трудный момент». Его задача, как говорит собеседник агентства, состоит в том, чтобы обсудить, как помощь США может укрепить оборону ВСУ и дать им возможность «все чаще брать на себя инициативу на поле боя».
По словам источника Reuters, отправленные в конце апреля в рамках пакета помощи артиллерия, ракеты большой дальности ATACMS и перехватчики ПВО уже поступили в распоряжение украинских сил.
Над территорией Украины сбили 18 беспилотников, заявили в Воздушных силах ВСУ
В ночь на 14 мая российские войска атаковали территорию Украины 18 ударными беспилотниками типа «Шахед-131/136», все они были сбиты, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Дроны сбиты над Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Хмельницкой областями.
В Волгоградской области из-за «вмешательства посторонних» сошел с рельсов грузовой поезд. По данным Baza, его атаковал беспилотник
В ночь на 14 мая в Волгоградской области на железнодорожной станции Котлубань сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В пресс-службе РЖД заявили, что инцидент произошел «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
По данным МЧС, после схода состава загорелась одна цистерна с дизельным топливом и один вагон с пиломатериалами. Пожар ликвидировали в течение полутора часов. О пострадавших информации не поступало.
Телеграм-канал Baza утверждает, что причиной схода вагонов стала атака беспилотника. По данным Baza, после атаки два вагона загорелись, одна цистерна взорвалась, а всего с рельсов сошли девять вагонов.
В Харькове четыре человека пострадали при ударе авиабомбами
По Харькову ударили двумя авиабомбами, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, пострадали два человека.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов пишет, что пострадавших четверо: 52-летний мужчина и три женщины — 38, 56 и 66 лет.
Попадание зафиксировано в Киевском районе города. Один удар разрушил три гаража, еще несколько гаражей повреждены. Второй удар пришелся по открытому месту, уточнил Терехов.
Над Белгородом сбиты 25 реактивных снарядов, утверждает Минобороны России. Пострадала мирная жительница
Над Белгородской областью силы ПВО сбили 25 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня Vampire, заявили в Минобороны России.
О работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом также сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадала одна женщина — у нее осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Пострадавшую доставили в больницу.
В результате атаки повреждены стекла в 21 квартире девяти жилых домов, а также посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады школы и одного коммерческого объекта. Кроме того, повреждены шесть автомобилей и линия электропередачи, уточнил Гладков.
В поселке Северный Белгородского района пробита кровля одного частного жилого дома, в селе Репное поврежден один автомобиль.
Здравствуйте! Начинается 811-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.