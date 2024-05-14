Суд арестовал активы Ярославского судостроительного завода, который производит катера и буксиры для военно-морского флота РФ

Арбитражный суд Ярославской области арестовал активы Ярославского судостроительного завода (ЯЗС), который строит катера и буксиры для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов и картотеку арбитражных дел.

Согласно карточке дела, исковое заявление региональной прокуратуры поступило в суд 25 апреля, в тот же день на имущество ЯСЗ был наложен арест в качестве обеспечительной меры. Суть претензий ведомства в материалах дела не раскрывается, следующее заседание запланировано на 27 мая.

Ответчиком по иску выступила московская компания «Лидер Гарант», которой принадлежит ООО «Биком». Эта компания в 2008 году (более поздних данных нет) владела 19,7% акций судостроительного завода. Источник издания, близкий к Объединенной судостроительной корпорации, утверждает, что 95% акций ЯСЗ распределены между «Финсудпромом», «Лидер Гарантом» и «еще двумя структурами» (какими, не уточняется). Оставшиеся акции принадлежат миноритарным акционерам.

По данным РБК, одна Ярославского судостроительного завода принадлежит Минпромторгу, а глава профильного департамента ведомства Алексей Исачкин входит в совет директоров предприятия.

Старший юрист адвокатского бюро БВМП Дмитрий Терехов в разговоре с изданием предположил, что впоследствии завод может быть национализирован. «Арест сам по себе не означает обязательной национализации. Но принимая во внимание субъектный состав спора — прокуратура и завод, выпускающий военную продукцию, — и четкую тенденцию на национализацию предприятий, данный вариант не исключен», — заявил Терехов.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров также полагает, что завод «с высокой долей вероятности» будет передан в госсобственность, поскольку основной портфель предприятия относится к гособоронзаказу.

Как пишет РБК, Ярославский судостроительный завод выпускает корабли и суда водоизмещением до 3,4 тысячи тонн. Для ВМФ РФ предприятие строит разъездные рейдовые катера проекта 02220 «Ярославец-М», морские буксиры проекта 23470, сторожевые корабли проекта 10410 «Светляк».

Как писали «Новая газета Европа» и «Трансперенси Интернешл — Россия», с начала войны российские власти подали не менее 40 исков об изъятии в пользу государства более чем 180 частных компаний. По данным журналистов, суммарные активы этих предприятий составляют более триллиона рублей. В марте 2024 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал «Коммерсанту», что с 2023 года в собственность государства было передано 15 предприятий в сфере военно-промышленного комплекса, стоимость которых превышала 333 миллиарда рублей.

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