Юрий Кузнецов Министерство обороны РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

Обвинение касается периода 2021-2023 годов, когда военный возглавлял 8-е управление Генштаба ВС РФ (оно занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны). По утверждению следствия, Кузнецов «получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу». Других подробностей об уголовном деле пока нет.

По месту жительства и регистрации генерала прошли обыски — у него изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, отмечает СК.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что Кузнецова арестовали «после допроса второго фигуранта дела, который дал показания на генерала». «В деле могут появиться новые эпизоды и возможные фигуранты. В настоящее время данная работа ведется. Кузнецова проверят на причастность к иным противоправным действиям», — сказал собеседник агентства. По части 6 статьи 290 УК Кузнецову может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

О задержании Юрия Кузнецова сообщили накануне вечером провластные телеграм-каналы и источники СМИ в правоохранительных органах. Журналисты обнаружили на сайте суда карточку дела полного тезки начальника управления кадров Минобороны Юрия Васильевича Кузнецова. 13 мая в 235-м гарнизонном военном суде в Москве состоялось заседание по мере пресечения подозреваемому. Источник «Коммерсанта», близкий к следствию, заявил, что суд арестовал полного тезку генерала по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

За последнее время это уже второе громкое уголовное дело против руководителей Минобороны РФ. В конце апреля 2024 года в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который курировал военно-промышленный комплекс. Генералу также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — на сумму более одного миллиарда рублей. СМИ писали, что в деле также мог фигурировать эпизод о госизмене, но адвокат Иванова опроверг эти сведения.

12 мая Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. Шойгу возглавлял Минобороны 12 лет — с ноября 2012 по май 2024 года. На должность главы военного ведомства выдвинут бывший вице-премьер по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

В Кремле не опасаются, что аресты и перестановки в Минобороны РФ могут привести к дезорганизации управления войсками на фронте в Украине, заявил на брифинге для прессы 14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дело Тимура Иванова

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов арестован. Есть (неофициальная) версия, что его преследуют не за взятку, а за госизмену. Главное

Дело Тимура Иванова

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов арестован. Есть (неофициальная) версия, что его преследуют не за взятку, а за госизмену. Главное