Арестованному заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову вменяют взятку на сумму более миллиарда рублей

В уголовном деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова фигурирует взятка на сумму более одного миллиарда рублей, заявил адвокат обвиняемого Мурад Мусаев.

Защитник пообщался с журналистами 8 мая после закрытого заседания Мосгорсуда, который отклонил апелляцию на арест обвиняемого замминистра.

«Сумма взятки составляет порядка одного миллиарда 125 миллионов рублей, точнее не помню. Она фигурирует как стоимость работ и затраченных на них материалов. Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты. Что, как мы подчеркиваем, не соответствует действительности», — заявил Мусаев ТАСС.

Ранее «Коммерсант» писал, что в деле Иванова идет речь о взятке в размере 1,185 милиарда рублей — стоимости услуг по ремонту здания московской усадьбы С. Волконской — А.К. фон Мекка XIХ-XХ веков, а также по строительству усадьбы «Панкратово» в Тверской области.

По словам Мусаева, в деле замминистра фигурирует лишь один эпизод. Ранее в СМИ появлялась информация, что Иванова могут подозревать в госизмене.

В рамках расследования Следственный комитет инициировал арест счетов и имущества самого Иванова, а также его родителей и близких, рассказал адвокат. Сам замминистра, которого временно отстранили от должности, своей вины не признает.

«По нашим ощущениям, корень этого дела лежит в фильмах о нем», — цитирует слова Мусаева «Медиазона». Возможно, отмечает издание, адвокат имел в виду расследование команды Навального 2022 года. В нем говорилось о том, что у Тимура Иванова есть усадьбы в Москве, Подмосковье и Тверской области, строительство и ремонт которых оплачивали подрядчики Минобороны РФ.

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