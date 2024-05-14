Басманный районный суд Москвы отправил под стражу до 12 июля Леву Мартиросяна, второго фигуранта уголовного дела о взятке, возбужденного в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова.

Как сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции, Мартиросяна обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

В сообщении суда говорится, что Кузнецов был знаком с Мартиросяном по военной службе. В этой связи у Кузнецова якобы «возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере» в обмен на «покровительство по службе в интересах взяткодателя».

Следственный комитет РФ сообщил утром 14 мая, что Юрий Кузнецов арестован по делу о получении взятки. Как заявили в СК, обвинение касается периода 2021-2023 годов, когда военный возглавлял 8-е управление Генштаба ВС РФ (оно занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны).

По месту жительства и регистрации генерала прошли обыски — у него изъяли более 100 миллионов рублей (часть суммы в иностранной валюте), золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Обновление. По информации «Коммерсанта», Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллиона рублей.

Это уже второе громкое уголовное дело против руководителей Минобороны РФ, о котором стало известно в последнее время. В конце апреля в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который курировал военно-промышленный комплекс. Генералу предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — на сумму более одного миллиарда рублей.

Сергей Шойгу 12 мая сняли с поста министра обороны, который он занимал 12 лет.

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