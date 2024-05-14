Задержан начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

Начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали по подозрению в уголовном преступлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Что именно вменяется военному, неизвестно. Собеседник агентства рассказал лишь, что расследованием уголовного дела занимается Главное военно-следственное управление СК и следствие уже обратилось в суд для избрания меры пресечения генералу. Дома и на рабочем месте у Кузнецова прошли обыски.

«База» обратила внимание, что 13 мая в 235-м гарнизонном военном суде в Москве прошло заседание о мере пресечения в отношении полного тезки главы управления кадров Минобороны Юрия Васильевича Кузнецова. Результаты заседания неизвестны.

Ранее о задержании Юрия Кузнецова сообщали провластные телеграм-каналы. В частности, канал «Рыбарь» писал, что внимание следствия привлекла предыдущая работа генерала «на посту главы службы защиты гостайны».

Юрий Кузнецов занимает должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ с мая 2023 года. До этого он с мая 2010 года был начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Это управление занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

В конце апреля 2024 года в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который курировал военно-промышленный комплекс. Генералу предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиарда рублей. СМИ писали, что в деле также мог фигурировать эпизод о госизмене, но адвокат Иванова опроверг эти сведения.

12 мая Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. На должность главы Минобороны выдвинут бывший вице-премьер по экономическим вопросам Андрей Белоусов.