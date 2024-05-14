Байден подписал закон о запрете импорта урана из РФ. США ежегодно тратили 1 миллиард долларов на закупки топлива для АЭС в России

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана, ранее принятый обеими палатами парламента.

Запрет начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, пишет The Washinghton Post. Исключения сделаны для АЭС, которые в случае прекращения поставок были бы вынуждены заглушить реакторы — они смогут закупать топливо в России до 2028 года.

Этот же подписанный Байденом закон разблокирует доступ к финансированию в 2,7 миллиарда долларов, которое предполагается направить на развитие обогащения урана на территории США.

«Этот новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе, — заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. — Он поможет обеспечить безопасность нашего энергетического сектора для будущих поколений».

Россия — крупнейший поставщик урана для американских коммерческих атомных станций. На долю РФ приходится примерно четверть используемого ими топлива. На закупку обогащенного урана в России, пишет The Washington Post, американские компании ежегодно тратили около 1 миллиарда долларов. Эксперты не исключают, пишет Bloomberg, что отказ от импорта урана из России приведет к росту цен на топливо для АЭС на 20%.

США вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину ввели запрет на импорт российских нефти и газа. Обогащенный уран, подчеркивает The Washington Post, был одной из последних крупных статьей импорта из России в США, доходы от которого могут идти на финансирование войны.

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