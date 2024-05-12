ГУР: российское наступление в Харьковской области «началось по известному графику»

Власти Украины знали заранее о планах российской армии по наступлению в Харьковской области. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было информировано, как и положено Главным управленией разведки, все необходимые инстанции, руководство и командование», — цитирует Юсова «РБК-Украина».

По утверждению представителя ГУР, Минобороны РФ задействовало на фронте в Харьковской области солдат Московского и Ленинградского военных округов, которые сейчас несут большие потери.

Юсов также призвал российских военнослужащих сдаваться в плен. «Учитывая масштабы ситуации с российской группировкой, их потери и будущие в том числе, было принято решение поскорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине», — сказал он.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в свою очередь рассказал, что в регионе увеличилась «серая зона».

«Враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. У нас действительно увеличилась „серая зона“, увеличилось количество населенных пунктов, на территориях которых ведутся активные боевые действия, — сказал он в эфире телемарафона. — Существенных успехов по этим территориям нет, однако ситуация действительно довольно тяжелая, но полностью контролируемая нашими войсками».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области утром 10 мая, сообщали российские провоенные телеграм-каналы. Позже это признало Минобороны Украины. В российском военном ведомстве официально о начале наступления не заявляли, однако за последние два дня Минобороны РФ отчиталось о захвате как минимум девяти населенных пунктов в Харьковской области — это села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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