Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска, наступающие в Харьковской области, пытаются расширить зону боевых действий. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 810-го дня полномасштабной войны.

По словам Зеленского, украинские военные в Харьковской области проводят контрударные действия. ВСУ усилили харьковское направление, в том числе Волчанск и в целом приграничные районы. «Сейчас все больше становится наших результатов», — заявил президент Украины, отметив, что войска уничтожают российскую пехоту и технику.

Зеленский добавил, что замысел российских военных — оттянуть силы Украины, но украинские военные, по его словам, не собираются оставлять без поддержки донецкое и другие направления.

«Наша задача абсолютно понятна — сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях сейчас — от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донетчины», — заявил Зеленский. Он отметил, что для российских войск «не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле».

Офіс Президента України

Российские войска начали наступление в Харьковской области 10 мая. Минобороны РФ заявило, что в регионе захвачены девять населенных пунктов. Генштаб ВСУ сообщил утром 13 мая, что российские войска «имеют тактический успех» в боях за Волчанск на севере Харьковской области, но к вечеру украинские военные заявили, что потеснили ВС РФ и проводят зачистку на северной окраине Волчанска.

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