Планов по взятию Харькова сейчас нет. От переговоров мы не отказывались, но будем исходить из «реалий на земле» Что сказал Путин о войне с Украиной после переговоров с Си Цзиньпином. Максимально коротко

Планов по взятию Харькова у нас сейчас нет, мы создаем санитарную зону на границе из-за обстрелов Белгорода, где гибнут гражданские люди. На вопрос о Зеленского после 21 мая должна ответить политическая и правовая система Украины. Для нас это имеет значение, потому что если дойдет до подписания документов, это должны делать легитимные власти.

Нас обвиняют в том, что мы не хотим участвовать в швейцарской конференции — так нас . Они хотят всех убедить, что лучшее предложение — это какие-то украинские условия, а потом предъявить это нам как ультиматум, потому что «так считает весь мир».

Мы никогда не отказывались от переговоров. Они выбросили стамбульские соглашения, хотели получить преимущество на поле боя, не получилось, а сейчас дают новые условия. С дуба рухнули, что ли? Мы будем исходить из реалий на земле. Пусть Макрон сначала ответит, будут ли отправлены на Украину французские войска, а потом мы будем рассматривать дальнейшие варианты.

Это краткий пересказ заявлений Владимира Путина, сделанных на пресс-конференции в Китае после переговоров с Си Цзиньпином. Высказывания значительно отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Сводка «Медузы»

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая

Сводка «Медузы»

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая

Фото на обложке: Александр Рюмин / РИА Новости / Sputnik / Scanpix / LETA