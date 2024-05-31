Администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России американским оружием, но только рядом с границей в районе Харькова, где российская армия пытается идти в наступление. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

Вскоре эту информацию подтвердили источники BBC News, CNN, The Guardian и других СМИ. Собеседники изданий отмечали, что Байден поручил своей команде обеспечить Киеву возможность использования американского оружия для ответного огня, чтобы «Украина могла нанести удар по российским войскам, которые наносят или готовятся нанести удар».

Официально в Белом доме эту информацию не подтверждали. Источник Politico добавил, что отношение администрации Байдена относительно дальних ударов по целям в глубине России «не изменилось».

По информации The Wall Street Journal, США разрешат Украине использовать для ударов по российской территории ракеты GMLRS и системы залпового огня HIMARS для их запуска, а также артиллерийские снаряды.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии The Guardian фактически подтвердил информацию о решении администрации Байдена, но не сказал об этом напрямую, заявив, что приветствует этот шаг Вашингтона. «Это значительно повысит нашу способность противостоять попыткам России перебраться через границу», — сказал он.

В разговоре с «Европейской правдой» Никифоров напрямую также не сказал, что Киев получил разрешение на использование американского оружия на границе с Харьковской область. «Мы начали получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании вооружений от США в приграничном с Харьковом регионе», — заявил он.

В Кремле заявили, что ничего не знают о разрешении Байдена.

«Нет, именно об этом решении нам ничего не известно. Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности США в этот конфликт», — сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вслед за США разрешение на использование своего оружия для ударов по территории России дали власти Германии. Об этом объявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, передает Die Welt. Издание отмечает, что применение немецкого оружия также ограничивается фронтом на харьковском направлении. По словам Хебештрайта, в последние недели Украина подверглась нападениям, «особенно в Харьковской области, с позиций, находящихся в непосредственной близости от границы с Россией». «Мы убеждены, что согласно международному праву Украина имеет право защищаться от этих атак», — добавил представитель правительства.

Украина неоднократно просила союзников разрешить удары их оружием по территории России. В середине мая, когда российские войска начали новое наступление в Харьковской области, делегация украинских чиновников приехала в Вашингтон, чтобы убедить власти США в необходимости снятия запрета на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России. По информации The New York Times, идею снятия запрета поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Лидеры других западных стран пока расходятся во мнениях относительно ударов по целям в глубине России. Например, незадолго до наступления армии РФ под Харьковом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может применять британское оружие для ударов по российской территории. Дмитрий Песков назвал слова главы британского МИД «очень опасными», отметив, что это «прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта».

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции 28 мая сказал, что Украине необходимо предоставить возможность «нейтрализовать» военные базы, с которых по ее территории запускаются российские ракеты. Он подчеркнул, что удары наносятся с баз на российской территории. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что пока не видит причин для снятия запрета на использование Украиной немецкого оружия для ударов по территории РФ. Против снятия запрета также выступают власти Италии.

Агентство AFP утверждало, что ВСУ уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по территории России. Немецкий таблоид Bild писал, что украинская армия по меньшей мере один раз использовала американскую систему Patriot, поступившую из Германии, чтобы «принять меры» против российских самолетов, атакующих Украину. После этого, по данным издания, Берлин и Вашингтон пригрозили прекратить поставки, если подобное повторится.

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