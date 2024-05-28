Макрон заявил, что Украине нужно позволить «нейтрализовать» российские военные базы, с которых запускаются ракеты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине необходимо предоставить возможность «нейтрализовать» военные базы, с которых по ее территории запускаются российские ракеты.

«Мы должны позволить им [Украине] нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты», — заявил Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. При этом территорию Украины, по словам Макрона, атакуют с баз, расположенных в России.

Европейские лидеры расходятся в вопросе о разрешении Украине использовать западное оружие для ударов по целям на территории России. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не видит причин для снятия запрета на такие удары. Против отмены запрета также выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Вместе с этим глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия «ничем себя не ограничивает» и призвал западные страны также перестать ограничивать себя в поддержке Украины. Отмену ограничений также поддержали президент Латвии Эдгар Ринкевич, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Использовать американское дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине России Украина также не может — это было одним из условий его передачи. В середине мая делегация украинских чиновников приехала в Вашингтон, чтобы убедить конгресс США в необходимости снять этот запрет. По данным The New York Times, идею снятия запрета поддерживает госсекретарь США Энтони Блинкен, который призывает к этому президента страны Джо Байдена.

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