«Вы даете нам палку, но не позволяете ею пользоваться». Украинские депутаты приехали в США, чтобы добиться снятия запрета на удары американским оружием по территории России

Делегация украинских чиновников приехала в Вашингтон, чтобы убедить конгресс США в необходимости снятия запрета на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России, пишет Politico.

Передавая дальнобойное оружие Украине, администрация Байдена выставила условие, что оно не может быть использовано для ударов по территории России. По мнению Украины, этот запрет удерживает ВСУ от атак на российские позиции на фоне начавшегося наступления российских войск в Харьковской области.

По словам главы парламентской комиссии Украины по вооружению и боеприпасам Александры Устиновой, перед наступлением ВСУ видели российских военных в одном или двух километрах от границы внутри России, но «ничего не могли с этим поделать». «Вы даете нам палку, но не позволяете ею пользоваться», — заявила она в интервью Politico. Председатель правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время визита в Вашингтон назвал политику Белого дома по ограничению ударов внутри России «главной проблемой».

Украинские парламентарии планируют провести встречи более чем в 10 офисах конгрессменов США, чтобы убедить их воздействовать на Белый дом, пишет Politico. Однако двое американских чиновников сказали изданию, что политика администрации Байдена не изменилась. «Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России», — заявил один из них.

При этом американские чиновники все больше убеждены, что планы Путина по развертыванию новых воинских частей в сочетании с дополнительными боеприпасами из Китая и сокращением поддержки Киева со стороны Запада могут привести к тому, что к концу 2024 года Россия, вероятно, сможет использовать свои достижения на фронте в переговорах на выгодных для себя условиях, считают три собеседника Politico.

Новое наступление российских войск в Харьковской области началось 10 мая. Вскоре Минобороны России объявило о захвате нескольких сел, а вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и села Лукьянцы на севере Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

Запрет на применение американского оружия по целям на территории России действует с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. При этом Великобритания аналогичный запрет сняла — в начале мая глава МИД страны Дэвид Кэмерон заявил, что Украина вправе наносить удары по территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление «прямой эскалацией напряженности».

военная сводка «медузы»

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая

военная сводка «медузы»

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая