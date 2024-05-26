Глава МИД Италии выступил против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна выступает против отмены запрета на использования оружия, предоставленного Украине западными союзниками, для нанесения ударов по территории России.

«Мы неотъемлемая часть НАТО, но каждое решение должно приниматься коллегиально, — цитирует заявление Таяни агентство ANSA. — Выбор Киева — это выбор Киева. Мы не пошлем итальянских солдат в Украину, а военные инструменты, отправленные Италией, используются внутри Украины, мы работаем ради мира». Таяни также отметил, что Россия ведет гибридную войну, которой нужно противостоять, но следует «всегда работать ради мира и сбавить тон».

Таяни таким образом ответил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который накануне призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для ударов по военным объектам в России.

Не поддержали идею отмены запрета на использование западного оружия для ударов по целям на территории России и депутаты итальянского парламента, цитаты которых приводит ANSA. Они, в частности, выразили опасение, что отмена запрета приведет лишь к эскалации, а его следствием может стать прямое вовлечение стран НАТО в конфликт.

Власти Украины неоднократно публично заявляли, что необходимо снять запрет на использование оружия, предоставленного западными союзниками, для ударов по целям на российской территории. В частности, президент Украины Владимир Зеленский, говоря об очередном обстреле Харькова, отмечал, что дальнобойное оружие позволило бы «уничтожить сам источник российского террора вблизи наших границ, в частности, ракетные установки».

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