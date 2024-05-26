Война Восемьсот двадцать третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 мая читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Войска РФ нанесли воздушный удар по Украине. ВСУ сбили 12 ракет и 31 дрон.
- В Жмеринке Винницкой области в ходе ночной атаки РФ пострадали три человека.
- Владимир Зеленский записал обращение к мировым лидерам на фоне разрушенной российским ударом типографии в Харькове.
- Число погибших в результате российского удара по гипермаркету в Харькове выросло до 14 человек.
- В Белгородской области в ходе обстрелов погибли четыре человека и еще 18 получили ранения.
- Глава Минфина США предупредила об ужесточении санкций в отношении банков, не прекративших работать в России.
Евросоюз назвал «зверством» российский удар по супермаркету в Харькове
«Попытки России терроризировать граждан Украины как часть агрессивной войны против Украины преступны. Вместе мы можем остановить жестокие атаки России. Нам нужно срочно добиться прогресса в разработке комплексного решения по вопросу ПВО для Украины», — говорится в заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
По последним данным, в ходе авиаудара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове погибли 14 человек. Еще более десяти числятся пропавшими без вести. Более 40 человек получили ранения.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. Российские войска нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины 10 ударов 13 ракетами, 40 авиаударов: в частности, с применением 56 КАБов, 1001 удар дронами-камикадзе, из которых 994 — fpv-дроны. Также военные РФ совершили 3604 обстрела из разных видов вооружения, 96 из них — из РСЗО.
- Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника. За сутки потери российских военных составили 1110 человек убитыми и ранеными. Также противник потерял 12 танков, 17 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, одну РСЗО, самолет Су-25, 11 беспилотников, 31 автомобиль и семь единиц специальной техники.
- С начала суток на фронтах произошли 35 боевых столкновений. Войска РФ совершили 529 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов Украины, нанесли три авиаудара с применением трех управляемых авиабомб. Ночью российские войска выпустили 14 ракет и 31 ударный дрон по территории Украины. Силы ПВО сбили 12 ракет и все беспилотники.
- На Харьковском направлении угроза прорыва войск РФ отражена, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где россияне продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения. Противник трижды пытался штурмовать позиции ВСУ. Силы обороны отразили две атаки в направлении сел Липцы и Тернова. Противник продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы — идет бой. Подразделения ВСУ продолжают меры по усилению устойчивости обороны. За минувшие сутки противник потерял на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Также уничтожены танк, боевая бронемашина, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.
- На Купянском направлении с начала суток произошли шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Ситуация контролируется.
- На Лиманском направлении ВСУ дали жесткий отпор попытке российских войск продвинуться в сторону Невского.
- На Краматорском направлении противник активных действий не вел.
- На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока — к настоящему времени противник уже 14 раз атаковал позиции ВСУ. Шесть атак отбиты, восемь боеприкосновений — в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского — продолжаются. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника.
- На Кураховском направлении украинские воины отбили атаку РФ в районе Константиновки. Противник в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.
- На Времевском направлении, неподалеку от Раздельного и Старомайорского, две попытки противника улучшить тактическое положение потерпели неудачу.
- На Ореховском направлении идет бой в районе Малой Токмачки.
- На Приднепровском направлении на плацдармах на левом берегу реки Днепр отражены две атаки противника в районе села Крынки. Потери позиций не допущены.
- По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Число погибших в результате российского удара по гипермаркету в Харькове выросло до 14 человек
Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Россия собирает новую группировку войск у границ с Харьковской областью. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к мировым лидерам, которое он записал из разрушенной ракетным ударом РФ типографии в Харькове.
Именно Россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления.
Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад — у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира.
Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вслед за Владимиром Путиным назвал Владимира Зеленского нелегитимным президентом, а народ Украины — единственным источником власти в стране.
По мнению российского чиновника, сейчас Зеленский не имеет права «объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства».
«Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы, — пишет Володин в своем телеграм-канале. — Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины».
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 регионов Украины: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Винницкой, Сумской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Херсонской, Черниговской областей.
По данным медиацентра ВСУ, в общей сложности были атакованы 123 населенных пункта и 112 объектов инфраструктуры.
Российские войска применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Пожар в строительном гипермаркете «Эпицентр» в Харькове, разрушенном российским авиаударом, потушили спустя 16 часов, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Огонь распространился на площади более 13 тысяч квадратных метров.
По данным генпрокуратуры Украины, число погибших увеличилось до 13 человек.
МВД сообщает, что еще 43 человек получили ранения. 16 человек считаются без вести пропавшими.
Инфраструктурный объект поврежден в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.
Как сообщает утром 26 мая губернатор региона Вячеслав Гладков, населенный пункт атаковали два украинских дрона-камикадзе. Один упал и взорвался, оставив без света сельскохозяйственное предприятие. Второй взрывом повредил легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом.
Мирные жители в результате инцидентов не пострадали.
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
В российских и украинских телеграм-каналах, посвященных войне, некоторое время назад появились фото и видео со странной бронированной машиной, контуры которой напоминают дом или сарай. Под листами брони скрывался танк Т-80 российской армии, поврежденный в бою. Вместо полноценного ремонта российские военные решили защитить машину дополнительным бронированным коконом. Эта защита, по замыслу ее создателей, должна уберечь танк от атак дронов.
Российские военные прозвали «модифицированный» Т-80 «царь-мангалом» — кажется, они даже гордятся им. Украинские военные смеются над «мангалом» и называют его «бронесараем». В «мангалы» армия РФ превращает теперь и бронированные вездеходы, также пытаясь защитить их от дронов. Проблемы «царь-мангалов» напрямую связаны с их новыми преимуществами — функции обычных танков такие «бронесараи» выполнять уже не могут: их башни не вращаются; такая техника уже не может вести полноценный артиллерийский огонь. При этом достаточно поразить только одну такую неповоротливую машину и атака, возглавляемая «царь-мангалом», будет сорвана. Однако, пока лучшей защиты от дронов не придумано, такая невероятная техника будет появляться на поле боя.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям публикует фото и видео последствий ночной атаки по Жмеринке Винницкой области.
В городе повреждены три четырехэтажных и семь частных жилых домов. Ранены три человека.
О ситуации в регионах Украины к утру 26 мая
В Харькове в результате вечернего обстрела Шевченковского района ранены 25 человек, повреждены 12 зданий, в том числе семь многоэтажек, медучреждение, магазин, шесть транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института. При ударе по гипермаркету «Эпицентр» погибли 12 человек и еще 43 ранены. В Чугуевском районе Харьковской области при обстреле села Печенеги и города Чугуев ранены пять человек, повреждены частные дома.
За сутки российские войска 426 раз ударили по Запорожской области. Под огнем находились восемь населенных пунктов. Поступило три сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
В Николаевской области ночью силами ПВО уничтожены три беспилотника типа «Shahed 131/136». В Коблевской общине в результате поражения дрона взрывной волной повреждены окна заведения дошкольного образования. Пострадавших нет.
В Херсонской области за сутки под обстрел попали 14 населенных пунктов, в том числе Херсон. Целью российских военных стали жилые кварталы, повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, складское помещение и автомобиль. Зафиксировано попадание в объекты критической и промышленной инфраструктуры. Четыре человека получили ранения.
В Сумской области российские войска за ночь и утро совершили десять обстрелов приграничных территорий, зафиксированы 86 взрывов. Под обстрелами находились Николаевская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Дружбовская общины. О пострадавших информации не поступало.
В Днепропетровской области за ночь сбиты 11 дронов (пять — в Синельниковском районе, по два — в Каменском и Павлоградском, по одному — в Никопольском и Новомосковском). В Никополе в результате артиллерийского обстрела и удара дрона-камикадзе повреждены школа, медучреждение, четыре торговых павильона, два магазина, шесть многоквартирных и три частных жилых дома, хозяйственная постройка, четыре гаража, автомобиль, линии электропередач. Марганецкая и Красногригорьевская общины находились под огнем тяжелой артиллерии РФ. Погибших и пострадавших нет.
Харьков, 25 мая
Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам в преддверии «саммита мира», который должен состояться 15 июня в Швейцарии. Президент Украины записал обращение в типографии в Харькове, разрушенной российским ракетным ударом.
Для них это удовольствие — сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, желающие сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной. Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира.
Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обман, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия — Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. Вместе со Швейцарией мы готовим такой саммит. 15 июня его начало. Мы подтверждаем участие уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру.
Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к Президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к Президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы так же, как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием.
Власти США рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций в отношении иностранных банков, которые продолжают работать в России, заявила Reuters глава американского Минфина Джанет Йеллен.
О каких именно банках и каких ограничительным мерах идет речь, Йеллен уточнять не стала. К санкциям, сказала глава Минфина США, прибегнут только в том случае, если в них будет необходимость, но «банки, по каким-то причинам работающие в России, должны понимать, что это очень опасно».
Три человека пострадали в результате ночных обстрелов РФ в городе Жмеринка Винницкой области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов, опубликовав фото последствий атаки в своем телеграм-канале.
По его данным, обломки российского дрона упали на три четырехэтажных жилых дома, семь частных жилых домов и шесть легковых автомобилей.
Из квартир были эвакуированы 40 человек. Пострадавшие от госпитализации отказались.
«В настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы по демонтажу нависающих конструкций с этажей дома, представляющих угрозу прохожим», — пишет Борзов.
В ночь на 26 мая российские войска нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Украине, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
По данным ведомства, военные РФ применили:
- две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски проводились из воздушного пространства Тамбовской области);
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская область);
- 31 ударный беспилотник «Shahed-131/136» (пуски — Приморско-Ахтарск, Ейск, а также мыс Чауда в аннексированном Крыму).
Силы украинской ПВО сбили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 дрон.
Воздушные цели были уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.
Минобороны РФ трижды за вечер и ночь отчитывалось о «пресеченных» атаках ВСУ.
По данным военного ведомства, около 22:30 25 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью одну противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
Ночью ПВО перехватили десять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Курской области и три дрона над Орловской областью, а утром еще один БПЛА был сбит над Белгородской областью.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о семи сбитых дронах в Рыльском и Курчатовском районах. По данным главы Орловской области Андрея Клычкова, пострадавших и повреждений в результате атаки дронов нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что силы Минобороны РФ уничтожили еще один дрон над территорией Брасовского района.
Серия взрывов произошла вечером и ночью в Белгородской области. В регионе объявлялся сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО сбила на подлете к Белгороду 29 воздушных целей.
В результате обстрелов, ответственность за которые чиновник возложил на ВСУ, погибли четыре мирных жителя и еще 18 получили ранения, в том числе двое детей. Четверо из пострадавших находятся в реанимации.
Под огнем в частности находились поселки Октябрьский и Дубовое Белгородского района. Также дроны-камикадзе атаковали село Борисовка, хутора Плотвянка и Панков.
«Хотел высказать искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что нет таких слов, которые бы смогли утешить родного человека от потери, невосполнимой потери. И память о них будет вместе с нами навсегда», — сказал губернатор в видеообращении в соцсетях.
По меньшей мере 12 человек погибли и еще 43 получили ранения в результате российского авиаудара по строительному супермаркет «Эпицентр» в Харькове 25 мая. Такие данные приводит на утро 26 мая мэр города Игорь Терехов.
Десять человек из погибших еще не опознаны. Кроме того, до 25 человек увеличилось количество раненых в результате ракетного удара по центру Харькова, сообщил мэр.
Здравствуйте. Сегодня 823-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.