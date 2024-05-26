Война Восемьсот двадцать третий день. Онлайн «Медузы»

О ситуации в регионах Украины к утру 26 мая

В Харькове в результате вечернего обстрела Шевченковского района ранены 25 человек, повреждены 12 зданий, в том числе семь многоэтажек, медучреждение, магазин, шесть транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института. При ударе по гипермаркету «Эпицентр» погибли 12 человек и еще 43 ранены. В Чугуевском районе Харьковской области при обстреле села Печенеги и города Чугуев ранены пять человек, повреждены частные дома.

За сутки российские войска 426 раз ударили по Запорожской области. Под огнем находились восемь населенных пунктов. Поступило три сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области ночью силами ПВО уничтожены три беспилотника типа «Shahed 131/136». В Коблевской общине в результате поражения дрона взрывной волной повреждены окна заведения дошкольного образования. Пострадавших нет.

В Херсонской области за сутки под обстрел попали 14 населенных пунктов, в том числе Херсон. Целью российских военных стали жилые кварталы, повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, складское помещение и автомобиль. Зафиксировано попадание в объекты критической и промышленной инфраструктуры. Четыре человека получили ранения.

В Сумской области российские войска за ночь и утро совершили десять обстрелов приграничных территорий, зафиксированы 86 взрывов. Под обстрелами находились Николаевская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Дружбовская общины. О пострадавших информации не поступало.

В Днепропетровской области за ночь сбиты 11 дронов (пять — в Синельниковском районе, по два — в Каменском и Павлоградском, по одному — в Никопольском и Новомосковском). В Никополе в результате артиллерийского обстрела и удара дрона-камикадзе повреждены школа, медучреждение, четыре торговых павильона, два магазина, шесть многоквартирных и три частных жилых дома, хозяйственная постройка, четыре гаража, автомобиль, линии электропередач. Марганецкая и Красногригорьевская общины находились под огнем тяжелой артиллерии РФ. Погибших и пострадавших нет.