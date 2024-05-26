Глава Белгородской области сообщил о четырех погибших в результате обстрелов, 18 человек получили ранения

В результате обстрелов Белгородской области с украинской стороны за прошедшие сутки погибли четыре человека, написал в телеграм-канале утром 26 мая глава региона Вячеслав Гладков.

«18 человек получили ранения. Двое из них — дети», — добавил Гладков, уточнив, что трое пострадавших проходят лечение амбулаторно.

Гладков также подчеркнул, что власти области делают все возможное для помощи жителям. В частности, рассказал он, кредитные организации с начала года пересмотрели условия займов для 2000 человек.

«Кому-то простили, в первую очередь, это те, у кого погибли близкие, и кредиты были полностью аннулированы. Кому-то изменили условия кредитования», — написал он, призвав пострадавших жителей, у которых есть кредиты и изменился доход, обращаться в банки для пересмотра условий.

25 мая российские госагентства четыре раза сообщали, что в Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Минобороны РФ в очередной раз заявляло о перехвате снарядов от РСЗО Vampire над регионом.

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