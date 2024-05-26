Глава Минфина США предупредила об ужесточении санкций в отношении банков, не прекративших работать в России

Власти США рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций в отношении иностранных банков, которые продолжают работать в России, заявила Reuters глава американского Минфина Джанет Йеллен.

О каких именно банках и каких ограничительным мерах идет речь, Йеллен уточнять не стала. К санкциям, сказала глава Минфина США, прибегнут только в том случае, если в них будет необходимость, но «банки, по каким-то причинам работающие в России, должны понимать, что это очень опасно».

Йеллен дала интервью Reuters на полях встречи глав Минфинов стран «Большой семерки», проходящей в Италии. Глава Банка Италии Фабио Панетта в рамках встречи заявил, что итальянские банки получили четкие предписания покинуть российский рынок.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину США, ЕС и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в отношении крупных российских банков. Иностранные банки начали покидать Россию. Позднее США ввели вторичные санкции, под которые могут попасть сотрудничающие с Россией банки, если они помогают обойти санкции и провести операции, «содействующие военным целям».

По состоянию на май 2024 года, на российском рынке продолжают работать такие крупные банки, как австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.

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