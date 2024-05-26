Число погибших в результате российского удара по гипермаркету в Харькове выросло до 13 человек

Обновление: Харьковская областная прокуратура сообщила о 13 погибших в результате российского удара по гипермаркету «Эпицентр».

По данным на утро 26 мая известно о 12 погибших в результате авиаудара, нанесенного российскими войсками по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове, сообщил глава региона Олег Синегубов.

Пострадали, по данным властей Харьковской области, 45 человек. Площадь пожара, возникшего в здании из-за обстрела, составляла 13,5 тысячи квадратных метров, написал Синегубов, добавив, что повреждены конструктивные элементы гипермаркета, мебельный магазин и торговый центр.

Войска РФ с 10 мая ведут наступление в приграничных районах Харьковской области. Областной центр ежедневно подвергается ракетным обстрелам, на Харьков сбрасывают авиабомбы и атакуют дронами.

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