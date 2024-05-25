Россия нанесла авиаудар по строительному гипермаркету в Харькове, когда там находились более 200 человек. Есть погибшие, много раненых и пропавших без вести

Российские войска сбросили две авиабомбы на Харьков днем 25 мая, под удар попал строительный гипермаркет, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Судя по фото «РБК-Украина», под удар попал строительный гипермаркет «Эпицентр» на улице Героев Труда. На месте возник пожар, полностью охвативший здание гипермаркета на площади 10 тысяч квадратных метров, заявил президент Украины Владимир Зеленский (по данным Синегубова, площадь пожара — 15 тысяч квадратных метров). Как сообщают украинские власти, в момент удара в магазине находились более 200 человек.

По последним данным, при ударе по гипермаркету погибли по меньшей мере два человека и не менее 24 пострадали, сообщил начальник областной администрации Олег Синегубов. По словам главы Харькова Игоря Терехова, «есть большое количество людей, пропавших без вести, много раненых». Глава города сообщил журналистам, что около 15 работников строительного гипермаркета не выходят на связь. «Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый терроризм», — заявил Игорь Терехов.

По предварительной информации, российские войска использовали при ударе бомбы УМПБ Д-30, которыми ранее уже атаковали Харьков, сообщил журналистам представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По данным начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, бомба попала в помещение с лакокрасочными изделиями

После первой атаки российские войска нанесли еще один удар по Центральному парку, сообщил Терехов. Информация о пострадавших уточняется.

Зеленский призвал страны Запада усилить противовоздушную оборону Украины. «Если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке — это потеря наших людей», — заявил президент Украины.

Зеленский после удара войск РФ по гипермаркету назвал Путина сумасшедшим. «Этот удар по Харькову — очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь», — заявил Зеленский в видеообращении, выпущенном по итогам 822-го дня войны.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об ударе по гипермаркету в Харькове. Российские войска регулярно наносят удары по Харькову ракетами, управляемыми авиабомбами и дронами. В приграничных районах Харьковской области российские военные с 10 мая пытаются идти в наступление.

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