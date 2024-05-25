Войска РФ сбросили две авиабомбы на Харьков. Под удар попал строительный гипермаркет. Есть погибшие и раненые

Российские войска ударили по Харькову днем 25 мая, в городе произошли взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, попадание зафиксировали «в спальном районе города, в плотной гражданской застройке».

Под удар попал строительный гипермаркет, сообщил Терехов. На строительный магазин сбросили две управляемые авиабомбы, заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. Судя по фото «РБК-Украина», это строительный гипермаркет «Эпицентр» на улице Героев Труда.

По последним данным, при ударе погибли два человека, рассказал Терехов. Синегубов заявил, что ранены 11 человек. Информация о пострадавших уточняется. По словам Терехова, раненых много, большое количество людей числятся как пропавшие без вести.

Украинские паблики распространяют видео и фото, снятые, как утверждается, в районе взрыва. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся в небо.

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