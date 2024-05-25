Война Восемьсот двадцать второй день. Онлайн «Медузы»

Генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по военному альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Об этом он заявил 24 мая в интервью The Economist.

«Пришло время союзникам подумать о том, не следует ли им снять некоторые ограничения на использование оружия, которое они безвозмездно передали Украине. Особенно сейчас, когда большая часть боевых действий происходит в Харьковской области, недалеко от границы, лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории сильно затрудняет ее самозащиту», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что не ожидает, что наступление российских войск в Харьковской области приведет к прорыву. В связи с этим он раскритиковал европейских членов НАТО: «Европейские союзники обещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не увидели ничего близкого к этому».

По словам Столтенберга, Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного оружия. «Мы должны помнить, что это такое — это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищать себя. И это включает нанесение ударов по целям на российской территории», — сказал глава НАТО.