Война Восемьсот двадцать второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 мая читайте здесь.
Главные новости:
- В Харькове при ракетном обстреле частично разрушен лицей.
- Белгородская и Курская области атакованы украинскими дронами.
- Генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России.
Генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по военному альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Об этом он заявил 24 мая в интервью The Economist.
«Пришло время союзникам подумать о том, не следует ли им снять некоторые ограничения на использование оружия, которое они безвозмездно передали Украине. Особенно сейчас, когда большая часть боевых действий происходит в Харьковской области, недалеко от границы, лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории сильно затрудняет ее самозащиту», — заявил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что не ожидает, что наступление российских войск в Харьковской области приведет к прорыву. В связи с этим он раскритиковал европейских членов НАТО: «Европейские союзники обещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не увидели ничего близкого к этому».
По словам Столтенберга, Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного оружия. «Мы должны помнить, что это такое — это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищать себя. И это включает нанесение ударов по целям на российской территории», — сказал глава НАТО.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов
Министерство обороны США объявило, что выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.
«Этот пакет — часть наших усилий по оказанию помощи Украине в отражении наступления России под Харьковом. Он обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя», — говорится в заявлении ведомства.
Согласно пресс-релизу, в состав этого пакета вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, а также противотанковые мины, ремонтно-эвакуационные машины, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и другое.
Белгородская и Курская области атакованы украинскими дронами, сообщили в Минобороны России
Ночью два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще один — над Курской, заявили в Минобороны России. Еще один дрон был уничтожен над Белгородской областью около восьми утра.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атаке подверглось село Ясные Зори Белгородского района, пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия, внутри начался пожар, его уже потушили. Также, по словам Гладкова, ВСУ дважды атаковали Шебекино, пострадавших нет. Повреждена кровля одного из корпусов промышленного предприятия.
В Курской области под обстрел попало село Коровяковка Глушковского района, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Пострадавших нет, но в результате атаки нескольких населенных пунктов остались без света.
В Харькове при ракетном обстреле частично разрушен лицей
В Слободском районе Харькова в результате ночного обстрела частично разрушен лицей, а также повреждена многоэтажка, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Удар был нанесен ракетой С-300, уточнил Терехов. Разрушена мастерская лицея, а также частично — основное здание, кроме того, поврежден 31 автомобиль. Поврежден также близлежащий супермаркет поблизости.
Информации о погибших или раненых в результате обстрела нет.
Здравствуйте! Начинается 822-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.