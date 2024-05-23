Эстонские пограничники заявили, что Россия убрала часть пограничных буев на реке Нарва. МИД Эстонии назвал это провокацией со стороны Москвы

Российские пограничники в ночь на 23 мая сняли половину световых буев, установленных на реке Нарва для обозначения судоходного пути. Об этом заявил начальник пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель, передает Delfi.

По его словам, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на Нарве буи для предотвращения навигационных ошибок. Разметка ежегодно пересматривается, так как русло реки со временем меняется.

«Если до начала войны в Украине установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев. Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие любители случайно не заблудились в российских водах», — сказал Пургель.

Он заявил, что в этом году российская сторона не согласилась с расположением примерно половины из запланированных 250 буев. Пургель утверждает, что Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных пограничными ведомствами в 2022 году.

13 мая первые 50 буев были установлены на реке. Однако в ночь на 23 мая российские пограничники начали снимать плавучие знаки. В итоге сняты были 24 буя, утверждает Пургель. По его словам, департамент полиции и погранохраны Эстонии потребует от российской стороны объяснений в связи с произошедшим.

МИД Эстонии заявил, этот «шаг, совершенный Россией под покровом ночи, вписывается в более широкую картину провокационного поведения России, в том числе на границах с соседними странами».

«Мы считаем это провоцирующим инцидентом на границе. Эстония спокойно и взвешенно относится к произошедшему, давая понять Российской Федерации через своих пограничных представителей и дипломатические каналы, что такие действия неприемлемы. Эстония требует объяснений по поводу удаления пограничных буев, а также требует их немедленного возвращения», — заявили в эстонском МИД.

Российские власти пока не комментировали обвинения эстонской стороны.

Протяженность границы России и Эстонии составляет более 300 километров, частично она проходит по реке Нарве и Чудскому озеру.

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