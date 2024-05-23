Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в суде. 24 апреля 2024 года Басманный суд / ТАСС / Profimedia

В структурах Минобороны России начались аресты — за месяц трех генералов, включая замминистра, задержали по подозрению в получении взяток, а бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова — по обвинению в мошенничестве. 12 мая с поста главы министерства был снят Сергей Шойгу, занимавший эту должность в течение 12 лет. Его место занял Андрей Белоусов, бывший вице-премьер по экономическим вопросам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя аресты в министерстве, заявил о «последовательной борьбе с коррупцией» — хотя до этого таких «чисток» там не было. «Медуза» рассказывает, что известно об арестах в Минобороны.

Тимур Иванов

23 апреля на рабочем месте был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. Незадолго до этого он принимал участие в коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу (спустя три недели президент РФ Владимир Путин отправил Шойгу в отставку). Иванова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Следствие считает, что сумма взятки — примерно 1,125 миллиарда рублей. «По нашим ощущениям, корень этого дела лежит в фильмах о нем», — заявил адвокат чиновника Мурад Мусаев.

Иванов — не кадровый военный: в начале своей карьеры он работал в топливно-энергетической сфере и в структурах «Росатома», затем в «Интер РАО ЕЭС», а в период, когда Сергей Шойгу возглавлял Московскую область, несколько месяцев был заместителем председателя правительства региона. Заместителем министра обороны Иванов был назначен в 2016 году. В ведомстве он курировал стройку всех крупных объектов, в том числе главного храма вооруженных сил, парка «Патриот» и космодрома «Восточный», а также отвечал за восстановление оккупированного и уничтоженного Мариуполя.

В 2022 году ФБК выпустил расследование про жену Иванова Светлану, в котором рассказывалось, что с 2010 по 2018 годы она вместе с мужем каждый год ездила на Лазурный берег, где они арендовали дорогие виллы и яхты; владели автомобилем Rolls-Royce Corniche 2001 года выпуска и отдыхали вместе с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым и его женой Татьяной Навкой.

расследование о жене иванова

Команда Навального рассказала о роскошной жизни жены замминистра обороны Тимура Иванова Она тратила сотни тысяч евро на отдых, драгоценности и наряды. А ее счета оплачивали фирмы, связанные со стройками в Мариуполе

расследование о жене иванова

Команда Навального рассказала о роскошной жизни жены замминистра обороны Тимура Иванова Она тратила сотни тысяч евро на отдых, драгоценности и наряды. А ее счета оплачивали фирмы, связанные со стройками в Мариуполе

Кроме того, расследователи нашли у семьи Иванова особняк в Чистом переулке в центре Москвы (бывшая усадьба Софьи Волконской, этот особняк считают прототипом дома из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»), дом в поселке Успенское на Рублевском шоссе и дачу в Тверской области на берегу Волги.

В июне 2022 года Иванов развелся со Светланой, и затем, как выяснили соратники Навального, стал встречаться с бывшей советницей Сергея Шойгу Марией Китаевой, которая до этого была замужем за другим чиновником Минобороны — генерал-полковником , возглавлявшим аппарат военного ведомства. Адвокат Иванова заявил, что у его подзащитного с Китаевой «общее хозяйство». Иванов попал под санкции США и Евросоюза, однако против его бывшей жены Светланы санкции не введены.

Тимура Иванова после задержания отправили под арест, а Шойгу отстранил его от должности. «Важные истории» со ссылкой на два источника, близких к ФСБ, утверждали, что истинной причиной ареста Иванова стало подозрение в госизмене, о котором якобы не хотели «говорить публично». Эта версия пока не подтверждена другими источниками.

Вместе с Ивановым арестовали и еще одного обвиняемого по этому делу — Сергея Бородина, которого также подозревают в получении взятки. По версии следствия, он был с Ивановым в дружеских отношениях. По данным центра «Досье», компания Бородина «Волжский берег» строила загородный дом Тимура Иванова в Тверской области. Расследователь Сергей Ежов называет Бородина «многолетним управляющим» делами Иванова.

По делу Иванова был арестован и подозреваемый в даче взятки — бизнесмен Александр Фомин, совладелец компании «Олимпситистрой», которая была основным застройщиком в Мариуполе. По данным «Коммерсанта», следствие предлагало бизнесмену освобождение от уголовной ответственности в обмен на «деятельное раскаяние», но он отказался.

8 мая в суде прошло заседание по обжалованию ареста Иванова, на которое его адвокат принес, как писали РИА Новости, «четыре пакета» с наградами чиновника. Защита попросила перевести Иванова под домашний арест, однако суд оставил Иванова в СИЗО. Своей вины по делу о взятке Иванов не признает.

Юрий Кузнецов

Спустя три недели, 13 мая, по той же статье, что и Иванова, задержали еще одного чиновника военного ведомства — начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Его тоже обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Материалы дела касаются периода с 2021 по 2023 годы, когда Кузнецов возглавлял восьмое управление Генштаба. По версии следствия, он получил взятку от «представителей коммерческих структур». При обыске в доме Кузнецова в подмосковной Истре, а также в московской квартире и служебном кабинете у него нашли больше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте, золотые монеты, часы и «предметы роскоши», сообщал Следственный комитет.

На следующий день после задержания Кузнецова арестовали и подозреваемого в даче взятки — предпринимателя Леву Мартиросяна. В суде заявили, что Кузнецов получил взятку в виде «иного имущества» в обмен на «общее покровительство по службе в интересах взяткодателя». По данным «Коммерсанта», Кузнецова обвиняют в получении взятки размером 30,5 миллиона рублей за помощь в заключении госконтрактов на 372 миллиона рублей. По версии следствия, в обмен на это предприниматель купил и оформил на жену Кузнецова землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом.

Кузнецов не признал своей вины. На обжаловании ареста, прошедшем 23 мая, он заявил, что «как порядочный гражданин все свои сбережения хранил или на счетах, как положено, или же дома». Кроме того, Кузнецов попросил суд учесть его состояние здоровья. «Я четыре года без отпусков, год без выходных, службу нес, ну и, соответственно, наработал себе кучу [болячек]. И сейчас вынужден ежедневно все пить таблетки, терпеть боли», — цитирует Кузнецова «Медиазона». Суд оставил начальника управления кадров под арестом.

что известно об аресте кузнецова

Арестован генерал Юрий Кузнецов — начальник управления кадров Минобороны России. При обыске у него нашли 100 миллионов рублей Его обвиняют во взятке — как и Тимура Иванова, заместителя Сергея Шойгу

что известно об аресте кузнецова

Арестован генерал Юрий Кузнецов — начальник управления кадров Минобороны России. При обыске у него нашли 100 миллионов рублей Его обвиняют во взятке — как и Тимура Иванова, заместителя Сергея Шойгу

За день до задержания Кузнецова Владимир Путин сообщил об отставке министра обороны Сергея Шойгу, занимавшего этот пост в течение 12 лет. В телеграм-каналах «военкоров» и Z-блогеров аресты Иванова и Кузнецова связывают с «чистками» в ведомстве — в том числе после назначения нового руководства. Автор телеграм-канала «Рыбарь», бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук писал, что новости об аресте Иванова и Кузнецова на передовой «встретили с огромным энтузиазмом».

Иван Попов

21 мая стало известно об аресте еще одного военного, но на этот раз кадрового — бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. В отличие от двух предыдущих фигурантов, Попова обвинили не во взятке, а в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

От командования Попов был отстранен еще в июле 2023 годам — после того, как он подверг критике действия Генштаба ВС РФ. В закрытом чате в телеграме он записал голосовое сообщение. Позже его опубликовал депутат Андрей Гурулев. В сообщении Попов рассказывал, что у него «возникла сложная ситуация с начальством», когда надо было «либо смолчать и смалодушничать», либо «назвать вещи своими именами». По его словам, он выбрал второе и «обозначил все проблемы», существующие в армии, что и стало причиной его отстранения. После отставки, как сообщал бывший депутат Верховной рады и лидер сепаратистов Донбасса Олег Царев (об этом писали и анонимные телеграм-каналы), Попова отправили в Сирию «одним из руководителей».

конфликт попова с генштабом

«Высказал на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко» Командующий 58-й армией Иван Попов заявил, что его отстранили от должности после того, как он доложил командованию о «главной трагедии современной войны»

конфликт попова с генштабом

«Высказал на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко» Командующий 58-й армией Иван Попов заявил, что его отстранили от должности после того, как он доложил командованию о «главной трагедии современной войны»

По данным «Ведомостей», ссылавшихся на источник в Минобороны, уголовное дело против Попова возбудили в связи с хищением и продажей металлоконструкций, поставленных для строительства укреплений на фронте. В Следственном комитете заявили, что Попов причастен к хищению более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, закупленных назначенной Россией администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

При этом 23 мая СК попросил отпустить Попова из СИЗО под домашний арест.

До своей отставки Попов руководил обороной российских войск на запорожском направлении во время контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Вины по делу о мошенничестве генерал не признал. Отец Попова заявил телеграм-каналу Baza, что его сына скорее всего, подставили. «Они там съедают его, не знают, как съесть. Он сказал что-то начальству, правду какую-то, и вот с этого момента все началось», — цитирует отца Попова Baza.

Вадим Шамарин

23 мая стало известно о задержании начальника главного управления связи Минобороны РФ Вадима Шамарина. По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей от гендиректора Пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной за «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Сумма взятки, в которой подозревают Шамарина, как пишет «Коммерсант», составляет не менее одного миллиона рублей (это считается особо крупным размером). Суд арестовал Шамарина на два месяца. По данным ТАСС, вину он не признал.

Высоков и Гришина, а вместе с ними бывший руководитель предприятия «Телта» Игорь Морозов также арестованы — о том, что суд удовлетворил просьбу следствия заключить их под стражу, «Коммерсант» писал еще в июле 2023 года. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Высоков и Гришина дали показания на Шамарина.

В день задержания Шамарина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об арестах, прокомментировал их так: «Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов. Ни о какой кампанейщине здесь речь не идет».

Вечером 23 мая ряд телеграм-каналов сообщил, что по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан еще один чиновник военного ведомства — начальник управления департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий. О его задержании также сообщили «Ведомости», РБК и «Интерфакс» со ссылками на источники. Что вменяют Вертелецкому — неизвестно. По данным телеграм-канала «Два майора», писавшего о предыдущих задержаниях генералов Минобороны, речь идет о доме и автомобиле, которые Вертелецкий оформил на родственников.