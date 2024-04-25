«Коммерсант»: обвиняемый в даче взятки заместителю министра обороны отказался от сделки со следствием. После этого его задержали

Следствие предлагало бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, освобождение от уголовной ответственности в обмен на «деятельное раскаяние», но он отказался. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По информации издания, Фомина задержали вечером 24 апреля. В тот же день еще утром Басманный районный суд Москвы уже арестовал Тимура Иванова и его доверенное лицо Сергея Бородина.

Фомина арестовали только утром 25 апреля. «Коммерсант» называет причиной задержки то, что следствие предлагало бизнесмену «в обмен на деятельное раскаяние предусмотренное в таких случаях освобождение от уголовной ответственности». Фомин «размышлял весь день», но от предложения отказался. Вечером 24 апреля ему предъявили обвинение и задержали.

В суде представитель Следственного комитета заявил, что Фомин обладает «значительными финансовыми ресурсами и является доверенным лицом заместителя министра обороны Иванова». В свою очередь сторона защиты просила о более мягкой мере пресечения, обращая внимание на «положительные характеристики» Фомина, а также его вклад в строительство жилья на оккупированных территориях Украины. Фомин — совладелец компании «Олимпситистрой», которая является основным застройщиком в Мариуполе.

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Взятку он, как заявили в суде, получил за «оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны». На следующий день Иванова арестовали. Второй фигурант дела — предпринимателя Сергея Бородина. По версии следствия, Бородин и Иванов вступили в преступный сговор, «находясь в дружеских связях». Центр «Досье» в расследовании 2023 года называл Бородина «доверенным лицом» замминистра.

Бизнесмен Александр Фомин обвиняется в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Следствие считает, что Иванов «получал откаты от Фомина не живыми деньгами, а услугами — строительством и реставрацией принадлежащей ему недвижимости». В обмен заместитель министра обороны помог компании Фомина «Олимпситистрой» заключить контракты на десятки миллиардов рублей.

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