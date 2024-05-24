Война Восемьсот двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову.

«Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — заявил ТАСС адвокат военного Сергей Буйновский.

Попова арестовали и отправили в СИЗО 17 мая. По версии следствия, генерал-майор причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных «военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи». Предполагалось, что эти материалы будут использованы для оборудования «инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения». Их стоимость СК оценивает в 130 миллионов рублей.

Сегодня Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест Попова. Следственный комитет подал ходатайство о переводе генерала из СИЗО под домашний арест.

Читайте также

В России за месяц арестовали четырех генералов Троих подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Еще одного — в мошенничестве. Такой «чистки» в Минобороны еще не было

Читайте также