Война Восемьсот двадцать первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны РФ заявило о ракетной атаке ВСУ на аннексированный Крым. По данным местных властей, погибли два человека.
- Bloomberg: Байден пропустит «саммит мира» в Швейцарии из-за того, что он пересекается с его предвыборным мероприятием по сбору денег в Калифорнии.
- РБК и «военкоры» сообщили, что командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов снят с должности.
Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову.
«Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — заявил ТАСС адвокат военного Сергей Буйновский.
Попова арестовали и отправили в СИЗО 17 мая. По версии следствия, генерал-майор причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных «военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи». Предполагалось, что эти материалы будут использованы для оборудования «инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения». Их стоимость СК оценивает в 130 миллионов рублей.
Сегодня Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест Попова. Следственный комитет подал ходатайство о переводе генерала из СИЗО под домашний арест.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти регионов Украины: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областей. Об этом сообщает медиацентр ВСУ.
В общей сложности атакован 91 населенный пункт и 221 объект инфраструктуры.
Российские военные применяли минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники, тактическую авиацию.
Первая группа украинских пилотов закончила курс обучения на истребителях F-16 в США, пишет Politico со ссылкой на пресс-атташе воздушных сил Национальной гвардии США.
Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне, штат Аризона, с октября 2023 года. Теперь они направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки. Число пилотов не называется «из соображений их безопасности».
Украина должна получить более 60 истребителей F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии. По данным СМИ, первые самолеты поступят в Украину уже в июне-июле 2024 года.
ФСБ продолжает считать Украину причастной к теракту в «Крокусе»
Директор российской спецслужбы Александр Бортников заявил, что подготовка и реализация теракта координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан», находившимися в афгано-пакистанской зоне. И хотя следствие еще продолжается, подчеркнул Бортников, можно уверенно сказать, что военная разведка Украины причастна к теракту.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание концертного зала ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли здание. По официальным данным, при нападении погибли 144 человек, более 500 пострадали.
По делу о теракте в «Крокусе» были арестованы более 10 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта. Почти все арестованные — граждане Таджикистана.
Ответственность за нападение на себя взяла ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан». Власти России обвинили в причастности к атаке Украину, не предоставив никаких доказательств. В Киеве эти обвинения отвергают.
Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит глобальный «саммит мира» в Швейцарии, поскольку он пересекается с его мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию, которое пройдет в Калифорнии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Также на саммите мира, по данным собеседников агентства, не будет вице-президента США Камалы Харрис.
Саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, а предваряться он будет встречей лидеров стран G7 в Италии. На ней присутствие Байдена планируется, однако 15 июня он собирается вылететь в Лос-Анджелес. Вместе с ним в Калифорнии на мероприятии по сбору средств будут актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, а также бывший президент США Барак Обама и ведущий вечернего телешоу Джимми Киммел.
Российские войска ночью в очередной раз ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. Фото последствий обстрелов публикует «Укрзалізниця».
По данным предприятия, в результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. Жертв и пострадавших нет.
График движения поездов дальнего и пригородного сообщения из-за обстрелов не нарушался.
О ситуации в регионах Украины к утру 24 мая
Вечером 23 мая российские военные обстреляли Харьков, повредив крышу и фасад одного из предприятий. Пострадала женщина. Ранее днем в ходе обстрелов РФ были повреждены предприятие и цех типографии. Погибли 7 человек, еще 21 ранен.
В Запорожской области в результате российской атаки по Пологовскому району погиб один местный житель. За сутки войска РФ нанесли 376 ударов по региону. Под огнем находились восемь населенных пунктов. Поступило 22 сообщения о разрушении жилья.
В Днепропетровской области российская армия утром 24 мая ударила беспилотниками и артиллерией по Никопольскому району и Марганецкой общине. По предварительным данным, пострадали два человека. Повреждены четырежэтажный жилой дом, магазин, микроавтобус и легковой автомобиль.
В Херсонской области за сутки под российскими ударами находились 13 населенных пунктов, включая Херсон. Целью военных РФ стали жилые кварталы, повреждены 11 частных домов. Также зафиксировано попадание в заведение культуры. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
По данным The New York Times, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Белый дом должен разрешить украинским войскам наносить удары по целям на территории России американским оружием. При этом предложение Блинкена еще обсуждается, пока его официально не представили Джо Байдену.
В Киеве уже неоднократно обращали внимание на то, что из-за запрета США украинские войска не могут наносить удары по военным целям вдоль границы с Харьковской областью. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это способствует продвижению России на фронте.
22 мая на слушаниях в палате представителей конгресса США глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту России (ее составили аналитики Института изучения войны) с зоной, которую могут поразить американские ракеты ATACMS, переданные Киеву.
Энтони Блинкен, выступая на слушаниях, повторил официальную позицию, что администрация Байдена не поддерживает такие удары. В то же время он отметил, что в конечном счете Украина сама принимает решения о том, как эффективно распоряжаться поставленным ей оружием.
Российские пограничники в ночь на 23 мая сняли половину световых буев, установленных на реке Нарва для обозначения судоходного пути. Об этом заявил начальник пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель.
По его словам, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на Нарве буи для предотвращения навигационных ошибок. Разметка ежегодно пересматривается, так как русло реки со временем меняется.
«Если до начала войны в Украине установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев. Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие любители случайно не заблудились в российских водах», — сказал Пургель.
Он заявил, что в этом году российская сторона не согласилась с расположением примерно половины из запланированных 250 буев. Пургель утверждает, что Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных пограничными ведомствами в 2022 году.
13 мая первые 50 буев были установлены на реке. Однако в ночь на 23 мая российские пограничники начали снимать плавучие знаки. В итоге сняты были 24 буя, утверждает Пургель. По его словам, департамент полиции и погранохраны Эстонии потребует от российской стороны объяснений в связи с произошедшим.
Минобороны РФ сообщает, что за ночь сбило над аннексированным Крымом три оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Кроме того, в акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении полуострова, утверждает военное ведомство.
В ночь на 24 мая о серии взрывов сообщали жители Симферополя, Ялты и Алушты.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ракетной атаки ВСУ в Симферопольском районе погибли «двое случайных прохожих». Он добавил, что в районе Алушты «зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения».
Украинское партизанское движение АТЕШ заявило, что в ходе атаки был поражен российский военный узел связи в войсковой части 28735.
«Похоже на то, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно также удалось уничтожить пункт управления этого центра», — говорится в телеграм-канале движения.
ВСУ официально не комментировали атаку на Крым.
Командующий 20-й армией Вооруженных сил РФ Сухраб Ахмедов снят с должности, сообщают российские «военкоры». Источник РБК, «знакомый с кадровым решением», подтвердил эту информацию.
Официально об отставке Ахмедова не сообщалось.
Имя генерала Ахмедова упоминалось «военкорами» в июне 2023 года, когда российские военные под Кременной в Луганской области два часа прождали командира на плацу и попали под удар HIMARS с украинской стороны. Этим командиром, как писали тогда «военкоры», был именно Ахмедов. По их словам, в результате удара было много пострадавших. По некоторым данным, при ударе по российской дивизии погибли около 100 человек. Минобороны России официально удар по военным под Кременной не комментировало.
Сухраб Ахмедов родился в Грозном в 1974 году. В разные годы он был командиром 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты, напоминает «Коммерсант». В ноябре 2022 года морпехи 155-й бригады жаловались губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на командование и большие потери под Павловкой в Донецкой области. Они писали, что их «бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов».
Здравствуйте. Сегодня 821-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
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