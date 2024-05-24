Театр имени Вахтангова отменил вечер памяти Римаса Туминаса, выступавшего против войны. Отмены требовали провластные активисты
Театр имени Вахтангова отменил вечер памяти бывшего художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса, сообщает прокремлевское издание «Абзац». Вечер «Здесь не будет смерти» должен был пройти 4 июня.
Информацию об отмене вечера сотрудникам издания подтвердили в кассе театра. Причины этого решения не называются. «Театр не комментирует эту информацию», — сказали РИА Новости в учреждении.
«В программе этого мероприятия нет», — заявили журналисту «Медузы» в кассе театра, не став напрямую отвечать на вопрос, отменен или перенесен вечер памяти Туминаса.
Театр не сообщал об отмене или переносе вечера. С сайта площадки пропал анонс мероприятия. При переходе на страницу мероприятия, которая отображается в поисковой выдаче гугла, пользователя перенаправляют на главную страницу сайта театра. При этом еще утром 23 мая, по данным веб-архива, страница мероприятия была доступна. На ней сообщалось, что все билеты распроданы. Ожидалось, что в ходе вечера-посвящения актеры сыграют отрывки из спектаклей Туминаса.
В разделе «Афиша и билеты» на сайте театра мероприятий на 4 июня нет. Последний пост в соцсетях учреждения посвящен шефству Театра имени Вахтангова над одной из частей добровольцев, которые воюют в Украине. Среди них, как утверждается, несколько сотрудников театра.
23 мая издание «Абзац» опубликовало донос общественного движения «Ветераны России», которое потребовало отменить вечер памяти Туминаса, а также все постановки режиссера. Провластные активисты написали обращение в Минкультуры РФ, заявив, что Туминас назвал президента России «убийцей», якобы призвал бомбить Москву и говорил о желании поставить спектакль под названием «Мой друг Бандера».
Советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас занимал пост художественного руководителя Театра имени Вахтангова с 2007 года . Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину режиссер уехал из России в Литву.
В мае 2022 Туминас ушел с поста худрука. Перед этим пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали разговор, в котором Туминас якобы согласился поставить спектакль про Степана Бандеру в Украине. Режиссер заявил, что запись была смонтированной.
Вскоре после увольнения Туминаса театр снял с показа несколько спектаклей режиссера, а премьер-министр России Михаил Мишустин отменил присуждение ему премии за значительный вклад в развитие российской культуры.
6 марта Туминас умер в возрасте 72 лет.