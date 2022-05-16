Мишустин отменил присуждение режиссеру Римасу Туминасу правительственной премии за 2021 год. Он ушел из театра имени Вахтангова после 15 лет работы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил присуждение литовскому режиссеру Римасу Туминасу, который 6 мая ушел с поста худрука театра имени Вахтангова.

В распоряжении причина этого решения не поясняется.

Также 16 мая правительство выпустило постановление, позволяющее менять решение о присуждении правительственной премии в области культуры до вручения лауреату диплома премии, почетного знака и удостоверения.

В мае Римас Туминас ушел с поста худрука московского театра имени Вахтангова после 15 лет работы. Он находился в Литве с 1 марта — как сообщалось, «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения».

10 мая сейм Литвы принял резолюцию о признании России «террористическим государством». Вскоре после этого Вильнюс решил отозвать посла в России.

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