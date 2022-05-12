Литва решила отозвать посла в России 1 июня

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Литва решила с 1 июня отозвать Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России, сообщает Delfi со ссылкой на проект постановления правительства.

С 7 июня будет ликвидировано консульство в Санкт-Петербурге, которое в апреле было закрыто Россией.

В начале апреля Литва после убийств мирных жителей в Буче решила выслать российского посла и закрыть российское консульство в Клайпеде. Тогда же было объявлено, что посол Литвы в России вернется в свою страну.

10 мая сейм Литвы принял резолюцию о признании России «террористическим государством».

Читайте также

Война Семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь