Литва решила отозвать посла в России 1 июня
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Литва решила с 1 июня отозвать Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России, сообщает Delfi со ссылкой на проект постановления правительства.
С 7 июня будет ликвидировано консульство в Санкт-Петербурге, которое в апреле было закрыто Россией.
В начале апреля Литва после убийств мирных жителей в Буче решила выслать российского посла и закрыть российское консульство в Клайпеде. Тогда же было объявлено, что посол Литвы в России вернется в свою страну.
10 мая сейм Литвы принял резолюцию о признании России «террористическим государством».