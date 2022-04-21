Россия закроет дипмиссии Эстонии, Латвии и Литвы в Петербурге и Пскове. Одна из причин — «покрывательство преступлений украинских националистов»
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МИД РФ отозвал разрешение на деятельность дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Санкт-Петербурге и Пскове. Об этом сообщает МИД РФ.
Работу должны будут прекратить генеральные консульства трех стран в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярия генконсульства Эстонии в Пскове.
В МИДе заявили, что это решение принято на основе принципа взаимности из-за закрытия российских миссий в странах Балтии, а также «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».
Все дипломаты этих миссий объявлены персонами нон грата, а технические работники, не являющиеся гражданами РФ — «неприемлемыми лицами».
В начале апреля страны Балтии закрыли консульства РФ в Клайпеде (Литва), Лиепае и Даугавпилсе (Латвия), Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Тарту (Эстония).
С начала войны страны ЕС выслали в общей сложности несколько сотен российских дипломатов. Москва отвечает на это зеркальными мерами.