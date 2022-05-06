Режиссер Римас Туминас ушел с поста худрука театра имени Вахтангова

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Литовский режиссер Римас Туминас покидает московский театр имени Вахтангова, сообщила пресс-служба театра. Коллектив продолжает работу под руководством директора Кирилла Крока.

«С 6 мая 2022 года Римас Туминас прекращает свою деятельность в театре имени Вахтангова», — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что с 1 марта режиссер «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения» был в отпуске за свой счет в Литве. Как сообщает «Коммерсант», у режиссера рак.

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Римас Туминас возглавлял Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года. Режиссер совмещал эту работу с постом художественного руководителя Вильнюсского малого театра.

После российского вторжения в Украину министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал уволить Туминаса из театра в Вильнюсе. Режиссер сказал, что понимает позицию министра, но сам никаких решений принимать не будет.

Другой литовский режиссер Миндаугас Карбаускис ушел с поста художественного руководителя театра Маяковского на второй день войны в Украине — 25 февраля. 6 мая худруком театра назначили Егора Перегудова.

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