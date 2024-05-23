Война Восемьсот двадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Госдеп предложил Белому дому разрешить войскам Украины наносить удары по территории России американским оружием.
- Российские войска атаковали Харьков с воздуха. По городу нанесено около 10 ударов. Есть погибшие и раненые.
- Норвегия запретила въезд российским туристам.
- Замглавы Генштаба генерала Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовные дела против чиновников министерства обороны стали результатом не «кампанейщины», а «последовательной» борьбы с коррупцией.
«Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов, — заявил представитель Кремля на брифинге для прессы. — По деталям [уголовных дел] не могу ничего сказать, так как не имею на это полномочий. Но ни о какой кампанейщине речь здесь, конечно, не идет. Она [борьба с коррупцией] продолжается во всех ведомствах — будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень».
- За последний месяц в России возбудили несколько уголовных дел в отношении руководителей военного ведомства. В конце апреля в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, его обвиняют в получении крупной взятки. В мае задержали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, его тоже обвиняют в получении взятки. 23 мая стало известно об аресте начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
Росавиация приостановила работу аэропорта еще одного аэропорта Татарстана — в Нижнекамске («Бегишево»), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Аэропорт также не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее Росавиация приостановила работу аэропорта Казани «для обеспечения безопасности полетов». Аналогичные ограничения, отмечает агентство, в этих аэропортах вводились на прошлой неделе. Тогда Минобороны РФ сообщало, что в Татарстане был сбит украинский беспилотник.
16 человек ранены в результате обстрела Харькова, заявил глава Харьковской области Олег Синегубов. Ранее он сообщал, что при обстреле также погибли шесть человек.
Президент Украины Владимир Зеленский — о массированном ударе по Харьковской области
Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина — по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.
Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, — вблизи наших границ. И это слабость — не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают.
Террор всюду должен проигрывать — в любых условиях, на любом континенте. И это наш общий долг — всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решимости. И именно от лидеров мира.
Аэропорт Казани приостановил работу для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск», — сказано в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».
С чем связаны введенные ограничения, неясно. Ранее Татарстан несколько раз подвергался атакам беспилотников, из-за чего также закрывали аэропорт в Казани.
Харьков
ФСБ России объявила, что задержала двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге по заданиям спецслужб Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По версии российский спецслужбы, в ходе подготовки к диверсии обвиняемые изучили объекты транспортной инфраструктуры, а также подготовили компоненты самодельной бомбы.
Один из задержанных сообщил на видеозаписи, распространенной УФСБ, что вместе с другом искал работу, когда с ним через телеграм связался мужчина, предложивший «устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов — поездов и цистерн».
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.
По предварительным данным, в результате удара по Харькову погибли четыре человека
Об этом сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, местонахождение двух человек устанавливается.
По информации властей Украины, российские войска утром 23 мая выпустили по Харькову и пригороду не менее 15 ракет, запущенных в течение 15 минут из комплекса С-300. Под удар попала промышленная зона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дискриминационным решение властей Норвегии запретить въезд российским туристам.
«Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Конечно же, решения исключительно дискриминационные, мы не приемлем подобных решений», — заявил Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Песков выразил сожаление, что в Осло избрали путь ухудшения двусторонних российско-норвежских отношений, «которые и без того не блещут в последнее время своим качеством, причем не по нашей вине».
Правительство Норвегии объявило, что с 29 мая введет дополнительные ограничений на въезд для граждан России, прибывающих в туристических целях.
По данным прокуратуры Харьковской области, российские войска нанесли по Харькову и Харьковскому району около 15 ракетных ударов, сообщил «Суспільне» представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко.
По его словам, Россия, по предварительной информации, нанесла удар ракетами, выпущенными из комплекса С-300.
Под обстрел попала промышленная зона. В результате удара по предприятию, производящему печатную продукцию, ранены шесть человек, один погиб, четверых ищут.
В городе Люботин ракеты упали в районе железнодорожного вокзала. По словам городского головы Люботина Леонида Лазуренко, в результате двух российских ударов ранены пять человек. У пострадавших осколочные ранения, состояние — средней тяжести.
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол во время выступления в конгрессе показал карту России с зоной, которую могут поразить ракеты ATACMS, переданные Украине (это карта Института изучения войны).
После выступления Маккола российские информационное агентство РИА Новости опубликовало комментарий военного эксперта Игоря Коротченко, который считает, что нужно создать «санитарную зону вглубь Украины на дальность действия имеющихся у ВСУ систем вооружений, то есть на 300 километров от существующих границ».
- По информации газеты The New York Times, Госдеп предложил Белому дому разрешить войскам Украины наносить удары по территории России американским оружием.
По меньшей мере два человека погибли в Харькове из-за массированного удара российской армии.
Как сообщил глава города Игорь Терехов, на месте одного удара российской ракеты обнаружено тело погибшего человека. Там же ранен один человек.
Ранее сообщалось, что при ударе по частному предприятию погиб человек и шестеро ранены.
Информация о последствиях удара по Харькову уточняется.
Сводка Генштаба ВСУ на 10 утра 23 мая
- За прошедшие сутки, 22 мая, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава ВС РФ, два пункта управления, две станции управления БПЛА, станцию РЭБ, зенитный ракетный комплекс С-400 и самолет Су-25.
- За прошедшие сутки произошло 143 боевых столкновения.
- Российские войска нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам шесть ракетных ударов, 49 авиаударов, более тысячи ударов дронами-камикадзе, совершили 4567 обстрелов из различных типов вооружения, включая 164 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- С начала 23 мая произошло 28 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли пять авиаударов, применили 33 дрона и совершили 569 обстрелов.
- На харьковском направлении украинские военные отражают атаку в направлении Муром — Старица. Украинские подразделения прилагают максимум усилий для усиления оборонительных рубежей.
- На купянском направлении с начала суток произошло четыре попытки ВС РФ продвинуться в районах Стельмаховки и Грековки — один штурм отбит, а три боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируемая.
- На лиманском направлении украинские военные отражают атаку в районе села Терны.
- На краматорском направлении продолжается бой вблизи Клещеевки. Ситуация контролируемая.
- На покровском направлении с начала суток ВС РФ четыре раза пытались прорвать оборону ВСУ. Две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия в районе Сокола. Ситуация контролируемая.
- На кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжаются два боевых столкновения.
- На времовском направлении успешно отражена атака возле Старомайорского.
- На приднепровском направлении с начала суток состоялось две попытки ВС РФ вытеснить украинских военных с позиций в районе Крынок. Одна атака отбита. Бой продолжается.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Харькове при российском ударе погиб один человек, шестеро ранены
Еще один удар в Харькове, по словам главы города Игоря Терехова, пришелся по частному предприятию. По предварительной информации, один человек погиб и шестеро ранены. Кроме того, местонахождение еще троих человек невозможно установить из-за большого пожара.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские войска обстреляли в городе транспортную инфраструктуру и одно из подразделений коммунального предприятия.
По данным региональных властей, при ударе пострадали не менее пяти человек.
Всего, по сообщениям украинских властей, российские войска нанесли не менее десяти ударов по Харькову.
Госдеп предложил Белому дому разрешить войскам Украины наносить удары по территории России американским оружием
С таким предложением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщила газета The New York Times. Блинкен пошел на это «после отрезвляющей поездки в Киев», отмечает издание.
По инициативе Госдепартамента в администрации президента США идут активные дебаты по поводу того, чтобы разрешить украинским войскам наносить удары по ракетным и артиллерийским пусковым площадкам, расположенным в России на границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский называл это целями, которые позволили Москве захватить территории в Харьковской области.
Предложение пока только готовят, его пока не представили президенту США, который, по выражению NYT, традиционно проявляет наибольшую осторожность.
Чиновники, участвующие в обсуждении, сказали, что позиция Блинкена изменилась после того, как российские войска открыли новый фронт войны и нацелили оружие на Харьков.
В Госдепе отказались комментировать эту информацию.
По меньшей мере пять мирных жителей пострадали при массированном ударе войск РФ по Харькову, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, под удар попала «исключительно гражданская инфраструктура». По информации украинских властей, российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову.
Кроме того, добавил Синегубов, под обстрел попал Золочев. Пострадали по меньшей мере два человека.
Харьковский паблики опубликовали фотографии с дымом из разных точек города, который подвергся массированному обстрелу.
Войска РФ утром 23 мая вновь нанесли удары по Харькову. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло около 10 взрывов и призвал жителей оставаться в укрытиях. Данных о последствиях обстрела местные власти пока не сообщали.
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным в Москве. Пост об этой встрече опубликовали в телеграм-канале Кадырова в ночь на 23 мая.
По словам Кадырова, он среди прочего рассказал Путину об «участии региона в СВО».
«Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва», — добавил глава Чечни.
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ведомства в самопровозглашенной ДНР.
По версии ведомства, задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе и передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи.
Утверждается, что подозреваемые признали вину и «оказывают содействие в установлении иных лиц, причастных к работе на украинские спецслужбы».
Около 10 взрывов слышали в Харькове, рассказал мэр города Игорь Терехов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников войны в Украине.
Минфин поддержал сохранение плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для участников войны, отмечает РБК.
- Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля предложил модернизировать налоговую систему, увеличив налоги для людей с высокими доходами. Путин не высказывал конкретных предложений.
- По данным «Важных историй», правительство РФ обсуждает повышение НДФЛ с 13% до 15% для россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей в год, и с 15% до 20% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.
В Харькове произошло не менее пяти взрывов, уточнил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Ситуация в регионах Украины
- За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми областей Украины, сообщил медиацентр Минобороны Украины. Всего из различных видов вооружения были атакованы 103 населенных пункта и 71 объект инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
- В Херсонской области за сутки под обстрелы попали более 10 населенных пунктов, включая Херсон. Два человека получили ранения, повреждены пять частных домов, зафиксированы попадания в сотовую башню, промышленное предприятие и автомобиль.
- В течение суток войска РФ 462 раза ударили по Запорожской области. Под огнем оказались семь населенных пунктов. Местным властям поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
- Ночью и утром войска РФ совершили четыре обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 обстрелов из миномета. Под огонь попали три общины.
- В Харьковской области за минувшие сутки под обстрелы попали Харьков, Холодногорский район, поселок Купянск-Узловой и город Чугуев. В результате удара по Харькову повреждены остекление окон в трех многоквартирных домах, здания двух кафе, автомойка, СТО, продовольственный магазин, два трамвая и 11 автомобилей, одна машина уничтожена. В Холодногорском районе повреждено помещение предприятия, которое не использовалось. Пострадали 12 человек. В Чугуеве повреждены три многоквартирных жилых дома, детский сад, магазины, офисное помещение, аптека и четыре автомобиля. Пострадали восемь человек.
- В Донецкой области войска РФ 21 раз обстреляли населенные пункты региона. Повреждены дома, административное и нежилое здания, инфраструктурные объекты. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. С линии фронта эвакуированы 384 человека, в том числе 35 детей.