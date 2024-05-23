Война Восемьсот двадцатый день. Онлайн «Медузы»

ФСБ России объявила, что задержала двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге по заданиям спецслужб Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии российский спецслужбы, в ходе подготовки к диверсии обвиняемые изучили объекты транспортной инфраструктуры, а также подготовили компоненты самодельной бомбы.

Один из задержанных сообщил на видеозаписи, распространенной УФСБ, что вместе с другом искал работу, когда с ним через телеграм связался мужчина, предложивший «устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов — поездов и цистерн».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.