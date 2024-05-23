СК попросил перевести из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова

Следственный комитет попросил суд изменить меру пресечения бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майору Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве. Следствие требует перевести военного из СИЗО под домашний арест.

«Данное решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, генерал-майор причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных «военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи». Предполагалось, что эти материалы будут использованы для оборудования «инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения». Их стоимость СК оценивает в 130 миллионов рублей.

Телеграм-канал «Два майора» 21 мая сообщал, что генерал-майора арестовали 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По делу проходят еще два фигуранта — предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа, писал телеграм-канал Mash.

В июле 2023 года командующий 58-й армией Иван Попов записал аудиосообщение, в котором рассказал, что его отстранили от должности после того, как он доложил командованию о проблемах российской армии и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ. Его обращение опубликовал тогда в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев.

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