Суд в Москве заочно приговорил экономиста Константина Сонина к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина к восьми с половиной годам лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Сонина признали виновным в распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (часть 2 пункт «д» статьи 207.3 УК).

Дело в отношение Сонина возбудили в марте 2023 года. Агентство «Москва» утверждало, что поводом стали три поста экономиста в телеграм-канале. Сам Сонин предполагал, что речь идет о постах про убийство мирных жителей Бучи или обстреле драмтеатра в Мариуполе. РИА Новости пишет, что дело завели за публикации о действиях российских военных в Буче.

Константин Сонин занимал пост проректора Высшей школы экономики, был научным руководителем факультета экономических наук и входил в состав Совета по науке при Минобрнауки РФ. Летом 2022 года Сонина уволили из ВШЭ. Сейчас он живет в США.