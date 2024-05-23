Задержан замглавы российского Генштаба генерал Вадим Шамарин

Следственный комитет России задержал начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил источник «Интерфакса».

По данным «Коммерсанта», Шамарина задержали по уголовному делу о предполагаемых махинациях. У генерала провели обыск, после чего увезли на допрос в Главное военное следственное управление СК.

В 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривали дело Шамарина, сообщили РБК, что 22 мая его арестовали. Шамарину, как пишет ТАСС, предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В Следственном комитете это не комментировали.

В последнее время стало известно о нескольких уголовных делах, возбужденных в отношении руководителей министерства обороны РФ. В конце апреля в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, его обвиняют в получении взятки. В мае задержали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, его тоже обвиняют в получении взятки. Кроме того, бывший командующий 58-й армией Иван Попов, критиковавший Минобороны РФ, арестован по делу о мошенничестве.

В 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы задержали бывшего заместителя начальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. В 2022 году «Коммерсант» писал, что дело Арсланова будут рассматривать в закрытом режиме, о приговоре не сообщалось.

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