Задержан замглавы Генштаба Халил Арсланов. Его обвиняют в мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей
В Москве задержан замначальника Генштаба вооруженных сил Халил Арсланов. Об этом сообщают источники «Коммерсанта» и «Интерфакса».
Арсланову в конце января было предъявлено обвинение в двух эпизодах по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.
Уголовное дело, по которому проходит Арсланов, было возбуждено еще в 2013 году. Оно связано с хищением денег при заключении госконтракта на ремонт специальной военной техники.
По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., дав показания на замначальника Генштаба.
Ранее «Коммерсант» писал, что одним из эпизодов дела в отношении Арсланова стала поставка техники из Китая под видом российских разработок: по версии следствия, на китайской технике просто меняли этикетки.