«Коммерсант»: замглавы Генштаба обвиняют в поставке в войска китайской техники под видом российских разработок

Одним из эпизодов дела о мошенничестве, фигурантом которого является заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов, является поставка в войска китайской техники под видом российских разработок, пишет «Коммерсант».

По данным следствия, на сделанной в КНР спецтехнике просто меняли этикетки. Ущерб оценивается как минимум в 2,2 миллиарда рублей.

Хищения, в причастности к которым обвиняют Арсланова, были выявлены в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей АО «Воентелеком».

Одновременно с Арслановым обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены начальнику управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павлу Кутахову. Оба фигуранта свою вину не признали.

Кутахов арестован, Арсланову стало плохо во время допроса и он был отправлен в госпиталь. В ближайшее время следствие планирует через суд отстранить его от должности и наложить арест на его имущество. Избрана ли Арсланову мера пресечения, издание не уточняет.