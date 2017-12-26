Гендиректор «Воентелекома» задержан по подозрению в хищении полумиллиарда рублей
Военные следователи и ФСБ задержали генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в мошенничестве. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».
По версии следствия, Давыдов и другие руководители предприятия завышали стоимость закупаемого оборудования, в частности, маршрутизаторов. При этом поставщиком программного обеспечения для предприятия была компания «Эмзиор», которую возглавляет родная сестра Давыдова Ольга.
В результате только по двум контрактам было похищено более 460 миллионов рублей, утверждают следователи. Они намерены добиваться ареста Давыдова, которого задержали утром 25 декабря.
Ранее по этому же делу были арестованы первый заместитель Давыдова Олег Савицкий, его бывший советник Дмитрий Семилетов и гендиректор «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.
В 2015 году предыдущего главу «Воентелекома» Николая Тамодина осудили на шесть лет за хищение бюджетных средств. Ущерб оценивался в 714 миллионов рублей.