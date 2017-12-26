Гендиректор «Воентелекома» задержан по подозрению в хищении полумиллиарда рублей

Военные следователи и ФСБ задержали генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в мошенничестве. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Давыдов и другие руководители предприятия завышали стоимость закупаемого оборудования, в частности, маршрутизаторов. При этом поставщиком программного обеспечения для предприятия была компания «Эмзиор», которую возглавляет родная сестра Давыдова Ольга.

В результате только по двум контрактам было похищено более 460 миллионов рублей, утверждают следователи. Они намерены добиваться ареста Давыдова, которого задержали утром 25 декабря.