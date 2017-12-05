Руководство поставщика Минобороны задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Руководители «Воентелекома», поставляющего спецоборудование для Минобороны, задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а в офисах компании прошли обыски и выемка документов, пишет «Коммерсант».

Обыски, участие в которых принимали сотрудники ФСБ, проводились по десятку адресов в Москве, где расположен центральный офис «Воентелекома», а также в Санкт-Петербурге, где находятся компании, разрабатывающие и производящие оборудование.

Задержаны первый заместитель гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, финансовый директор Евгений Жилков и бывший советник главы компании Дмитрий Семилетов.

Уголовное дело, в рамках которого проводились обыски и задержания, пишет «Коммерсант», было возбуждено после проверки, проведенной Главной военной прокуратурой.

Руководство «Воентелекома» подозревается в том, что с 2013 года, заключая с Минобороны контракты на поставки оборудования, использовало различные схемы, чтобы завысить стоимость продукции. Точный ущерб по делу пока не подсчитан, отмечает издание.