Руководство поставщика Минобороны задержали по подозрению в крупном мошенничестве
Руководители «Воентелекома», поставляющего спецоборудование для Минобороны, задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а в офисах компании прошли обыски и выемка документов, пишет «Коммерсант».
Обыски, участие в которых принимали сотрудники ФСБ, проводились по десятку адресов в Москве, где расположен центральный офис «Воентелекома», а также в Санкт-Петербурге, где находятся компании, разрабатывающие и производящие оборудование.
Задержаны первый заместитель гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, финансовый директор Евгений Жилков и бывший советник главы компании Дмитрий Семилетов.
Уголовное дело, в рамках которого проводились обыски и задержания, пишет «Коммерсант», было возбуждено после проверки, проведенной Главной военной прокуратурой.
Руководство «Воентелекома» подозревается в том, что с 2013 года, заключая с Минобороны контракты на поставки оборудования, использовало различные схемы, чтобы завысить стоимость продукции. Точный ущерб по делу пока не подсчитан, отмечает издание.
Так, по предварительным подсчетам участников расследования, за один маршрутизатор военное ведомство в среднем выплачивало 1 млн руб., в то время как его рыночная стоимость не превышала 350 тыс. руб.