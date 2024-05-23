Россия сбрасывает на Харьков корректируемые авиабомбы. В Киеве военным с ПТСР устраивают сеансы арт-терапии Восемьсот девятнадцатый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Сумской области несколько населенных пунктов остались без электричества после удара российских войск
- Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» «Либерально-демократическую Лигу Украины».
- Конгрессмены обратилась к главе Пентагона с требованием разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России.
- Минобороны России объявило о захвате Клещеевки в Донецкой области.
- В Харькове при авиаударе по жилому району пострадали 12 человек.
- В Минобороны Великобритании заявили, что Китай начал или готовится начать поставлять России летальное оружие.
- Жители обрушившегося дома в Белгороде пожаловались, что им отказали в компенсации из-за отсутствия прописки.
Последствия обстрела Харькова
Российские войска наступают в приграничных районах Харьковской области и ежедневно наносят удары с воздуха по Харькову.
Артиллерия ВСУ под Кременной
Кременная — город в Луганской области, расположенный в 30 километрах от границы Харьковской области. Он захвачен российским войсками, но украинские военные продолжают удерживать позиции под городом, а также держат оборону на линии Кременная — Сватово.
Последствия обстрела Макеевки
Власти ДНР, контролирующие Макеевку, регулярно сообщают об обстрелах города, в которых они обвиняют украинских военных. 22 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ нанесли по Макеевке удар из РСЗО HIMARS, в результате которого ранения получила местная жительница. СК РФ 23 мая объявил, что расследует «очередные преступления в отношении мирных жителей Донецкой народной республики», включая обстрел Макеевки.
Арт-терапия для украинских военных
В рамках реабилитации украинских военнослужащих с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), связанным с боевыми действиями, проводят, в числе прочего, арт-терапию. В частности, занятия проходят в Киеве. Организовать их помогает Национальный союз художников Украины.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот восемнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.