Россия сбрасывает на Харьков корректируемые авиабомбы. В Киеве военным с ПТСР устраивают сеансы арт-терапии Восемьсот девятнадцатый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Сумской области несколько населенных пунктов остались без электричества после удара российских войск

Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» «Либерально-демократическую Лигу Украины».

Конгрессмены обратилась к главе Пентагона с требованием разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России.

Минобороны России объявило о захвате Клещеевки в Донецкой области.

В Харькове при авиаударе по жилому району пострадали 12 человек.

В Минобороны Великобритании заявили, что Китай начал или готовится начать поставлять России летальное оружие.

Жители обрушившегося дома в Белгороде пожаловались, что им отказали в компенсации из-за отсутствия прописки.

Последствия обстрела Харькова

Российские войска наступают в приграничных районах Харьковской области и ежедневно наносят удары с воздуха по Харькову.

22 мая на город, сообщил глава региона Олег Синегубов, вновь были сброшены корректируемые авиабомбы Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Повреждено остекление трех многоэтажных жилых домов, здания двух кафе и продовольственного магазина, два трамвая и 11 автомобилей, сообщил глава Харьковской области George Ivanchenko / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Врачи оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела Харькова 22 мая Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Первое применение российскими войсками корректируемых авиабомб для ударов по Харькову было зафиксировано в конце марта . С тех пор такие бомбы сбрасывают на город почти каждый день Denys Klymenko / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Осколки попали в троллейбус, сообщил мэр города Игорь Терехов. Пассажиров в троллейбусе в момент обстрела не было, но водитель Юрий Орел получил тяжелое ранение. Водитель, которому пришлось ампутировать ногу, находится в стабильном состоянии, написал Терехов, добавив, что и власти города, и транспортное предприятие окажут пострадавшему необходимую помощь. Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Артиллерия ВСУ под Кременной

Кременная — город в Луганской области, расположенный в 30 километрах от границы Харьковской области. Он захвачен российским войсками, но украинские военные продолжают удерживать позиции под городом, а также держат оборону на линии Кременная — Сватово.

Украинские военные в последние месяцы сообщали о дефиците боеприпасов на линии фронта. Помощь западных союзников не поступила в срок. В частности, Конгресс США из-за внутриполитических разногласий почти полгода не мог одобрить пакет помощи Украине Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

В конце апреля американские законодатели согласовали финансирование помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Во второй половине мая, сообщало агентство Reuters 22 мая, боеприпасы от союзников стали поступать в Украину и ситуация со снабжением постепенно улучшается Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Последствия обстрела Макеевки

Власти ДНР, контролирующие Макеевку, регулярно сообщают об обстрелах города, в которых они обвиняют украинских военных. 22 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ нанесли по Макеевке удар из РСЗО HIMARS, в результате которого ранения получила местная жительница. СК РФ 23 мая объявил, что расследует «очередные преступления в отношении мирных жителей Донецкой народной республики», включая обстрел Макеевки.

Макеевка после обстрела. 22 мая 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Пожарные ликвидируют возгорание в частном жилом доме, возникшее после обстрела. 22 мая 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Арт-терапия для украинских военных

В рамках реабилитации украинских военнослужащих с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), связанным с боевыми действиями, проводят, в числе прочего, арт-терапию. В частности, занятия проходят в Киеве. Организовать их помогает Национальный союз художников Украины.

Арт-терапия, говорила в интервью украинскому агентству «АрмияInform» врач-психиатр Инна Черненко, позволяет военным «восстановить психологическое благополучие, найти новые способы самовыражения и выразить свои эмоции без слов» Ruslan Kaniuka / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Ruslan Kaniuka / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Ruslan Kaniuka / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

«В целом, это помогает забыть о травматических факторах, приглушить воспоминания о них и перевести сознание в восприятие прекрасного. Конечно, человек никогда не сможет навсегда избавиться от них, но это помогает успокоиться и перенести фокус психической активности, посмотреть на себя с другой стороны и найти прекрасное в обыденности», — объяснял пользу арт-терапии директор Института проблем современного искусства профессор Игорь Савчук Ruslan Kaniuka / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот восемнадцатого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.