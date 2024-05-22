Россия атаковала дронами объекты энергетики Украины. Сумы остались без света

Российские войска в ночь на 22 мая атаковали объекты энергетической инфраструктуры на северо-востоке Украины, применив беспилотники, сообщает компания «Укрэнерго». По ее данным, нарушена подача электроэнергии в городе Сумы и прилегающих районах.

Под удар дронов типа «Шахед» попали энергетические объекты в городах Шостка и Конотоп в Сумской области, сообщили в региональной администрации около часа ночи. В результате атаки Сумы перестали получать электроэнергию, заявил глава военной администрации города Алексей Дрозденко.

К семи утра, по данным региональных властей, энергетики частично восстановили подачу электричества в Сумском, Роменском и Ахтырском районах. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Всего российские войска для ударов по Украине применили 24 ударных беспилотника «Шахед», заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он утверждает, что силы ПВО уничтожали все БПЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.

По данным администрации Сумской области, над регионом уничтожили семь российских дронов.

Российские войска регулярно атакуют регионы Украины беспилотниками, часто целью ударов становятся объекты энергетики. Президент России Владимир Путин говорил, что войска РФ атакуют объекты энергетики Украины в ответ на удары украинских беспилотников по российским энергообъектам.

Войска РФ 10 мая начали наступление в Харьковской области Украины, за несколько дней захватив больше 10 населенных пунктов. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия может начать наступление и в Сумской области.

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